Ex mormone 21enne fa coming out, la risposta della nonna è dolcissima e sorprendente

Una storia presto diventata virale, quella raccontata su Reddit da tale Goldenprince111. Il 21enne, che ha preferito rimanere anonimo, ha fatto coming out su Instagram pubblicando una foto insieme al suo attuale fidanzato. Tra i messaggi privati ricevuti, uno in particolare ha stupito il giovane, ex mormone. Quello di sua nonna.

“Spero che il tuo lavoro stia andando alla grande e che tu stia passando una buona settimana. Ho visto il tuo post su Instagram e sono felice perché sembri felice. Ti amo e mi auguro ogni cosa buona che la vita ha da offrire per te. Sono sicura che la vita non è stata facile. Per favore, sappi che sono orgogliosa per ognuno dei tuoi risultati, per quanto stai lavorando duramente per il tuo futuro. Sei il mio primo nipotino e ti amerò sempre teneramente”.

Parole che hanno sciolto non solo il 21enne ma tutta la comunità di Reddit, con migliaia di like e messaggi. Intercettato da Queerty, il ragazzo ha poi approfondito quanto avvenuto successivamente. “Ero molto preoccupato del dover fare coming out con la mia famiglia allargata perché sono cresciuto come mormone. Poi ho lasciato la chiesa. Tutta la mia famiglia allargata, da entrambe le parti, è mormone, e quella chiesa insegna fondamentalmente che l’omosessualità è un peccato e il matrimonio gay è sbagliato”.

Il ragazzo sapeva che la sua famiglia seguiva la parola della chiesa mormone sul fronte dei diritti LGBTQ, così come sua nonna, contraria al matrimonio egualitario. “Ma ho deciso di far sapere a tutti che avevo un ragazzo, perché mi sentivo soffocare”, ha precisato il 21enne, che ha poi così risposto alle inattese parole della nonna.

“Le ho detto che spero che nulla cambi e che le sono grato per il suo amore e supporto. Mi ha risposto e ha detto “Certo che nulla cambierà”. Poi ha iniziato a chiedermi del mio ragazzo e di come ci siamo conosciuti. Sono rimasto un po’ sbalordito perché di solito quando le persone non sono d’accordo con le relazioni omosessuali non vogliono chiedere dettagli o preoccuparsi nell’impegnarsi o convalidarle, ma lei me lo ha chiesto, dimostrandomi quanto mi amasse. Anche altri membri della famiglia sono stati di grande supporto. Una cugina e una zia hanno postato commenti molto favorevoli su Instagram dicendomi che ho avuto molto coraggio, volevano che fossi felice. Poi un’altra zia mi ha mandato un messaggio dicendo che mi amava e che anch’io meritavo di essere felice! Non mi aspettavo necessariamente tutto questo, quindi è stato davvero bello. Tuttavia, non sono sorpreso che le persone siano state felici del mio post. Penso che molte persone LGBTQ sappiano quanto sia difficile fare coming out, perché non puoi mai sapere come reagiranno le persone, specialmente quando la famiglia proviene da un ambiente religioso e conservatore. Fortunatamente, tutti nella mia vita hanno reagito bene, ma a volte altre persone hanno a che fare con famiglie che li evitano. Penso che le persone abbiano apprezzato il post perché potevano relazionarsi con esso”.

