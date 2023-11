Antoni Porowski di Queer Eye è tornato single, fidanzamento infranto con Kevin Harrington

2 min. di lettura

Belli, bellissimi e apparentemente super innamorati. Da anni ammiriamo sui social la storia d’amore tra Antoni Porowski, esperto di food & wine di Queer Eye, e l’annunciato sposo Kevin Harrington, con i due ex piccioncini che si sono ufficialmente lasciati. A pochi giorni dal divorzio lampo di Lukas Gage e Chris Appleton un’altra celebre copia gay d’America è scoppiata.

“Dopo molte conversazioni e riflessioni durante il processo di pianificazione del loro matrimonio, Antoni e Kevin hanno deciso amichevolmente di separarsi”, ha annunciato a People il portavoce di Porowski. “Anche se hanno ancora molto rispetto l’uno per l’altro, mentre parlavano sempre più del futuro, si sono resi conto di trovarsi su strade diverse. Entrambi rimangono concentrati sul lavoro e durante questo periodo sono circondati di amici”.

Porowski, che condurrà una prossima serie intitolata No Taste Like Home su National Geographic, si era fidanzato con Harrington lo scorso novembre. La scorsa estate i due avevano celebrato il loro quarto anniversario d’amore con una foto della loro prima vacanza insieme. “Durante il nostro primo viaggio insieme, poco meno di quattro anni fa, mi sono inginocchiato per scherzo: immagino che dopo tutto ci sia un pizzico di verità in ogni battuta. felice IV Kev“, scrisse Porowski. “Il fatto che tu mi abbia proposto di sposarmi dopo avermi visto saltare in quel modo è semplicemente scioccante”, replicò divertito Harrington.

Come molte altre coppie, Porowski e Harrington si sono avvicinati l’uno all’altro durante il culmine dei lockdown da COVID-19. Nel marzo 2020, quando esplose la pandemia, Harrington era ad Austin mentre Antoni stava girando Queer Eye. Sarebbe dovuto rimanere solo 4 giorni in visita, finirono per convivere nello stesso appartamento per mesi.

A settembre Porowski si era concesso il classico addio al celibato a Blackberry Mountain, nel Tennessee. L’ultima foto social di coppia è datata 2 ottobre. Il matrimonio era previsto nel 2024. Ma ora è tutto saltato.