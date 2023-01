Federico Fashion Style fa coming out: “Amo le persone del mio stesso sesso”

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Le chiacchiere intorno la sessualità di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, vanno avanti da una vita, generando quella morbosa curiosità (tutta italiana) che richiede giustificazioni e spiegazioni pubbliche, come se il coming out fosse sempre dovuto.

Premesso che la sessualità di una celebrità (e di chiunque altro) non dovrebbe essere il nostro primo e ultimo pensiero della giornata, l’hairdresser più famoso d’Italia – fresco della separazione dall’ex compagna Letizia Porcu – ha fornito la risposta che tutti (?) reclamavano a gran voce: “Io ci sono nato, io credo di amare le persone del mio stesso” racconta questo sabato pomeriggio a Verissimo, dove torna dopo un anno. Consapevolezza maturata già tre anni fa, e condivisa a cuore aperto con Porcu che sarebbe rimasta insieme al compagno nonostante la dichiarata omosessualità.

Lauri è della (abbastanza vecchia e un pelo anacronistica) scuola di pensiero che gay ci nasci, non ci diventi: “Poi magari qualcuno ci diventa” dice, per poi aggiungere “Ma al 90% ci nasci“.

Il parrucchiere di Anzio racconta di essere cresciuto con una famiglia ‘normale’ (tradotto: tradizionale, con mamma e papà) e di aver sempre cercato di nascondere questo lato di sé, portando avanti la propria storia con Porcu, mossa da un amore che definisce “fraterno e incancellabile”.

“L’ho tenuto dentro di me soltanto perché sono nato e cresciuto con l’idea della famiglia modello, mamma e papà.” dice a Toffanin. “Quando poi alla fine anche due papà, due mamme, possono dare lo stesso amore. Anzi, tra virgolette forse un po’ di più, quasi”.

L’hairdresser dice di non aver mai mentito sulla propria sessualità, precisando: “Io ho sempre voluto preservare mia figlia. Se un giorno dovessi dire a mia figlia che papà è innamorato di una persona del suo stesso sesso, devo essere io a dirglielo in una certa maniera e quando sono pronto”.

Lauri dice che il suo coming out è una replica alle tante dichiarazioni che l’accusavano di avere una vita parallela, che a detta sua, non c’è mai stata: “Vita parallela significa avere una vita parallela quando stai con un’altra persona. Ma io e lei non stavamo insieme, come io ho avuto altre esperienze in questi tre anni, anche lei ha avuto tantissime altre esperienze” dice a Toffanin.

Fashion Style racconta che la sua famiglia ha accolto con amore il suo coming out, nonostante un papà “un po’ all’antica”: “È stato proprio lui che ha capito che vedere felice un figlio non ha una sessualità” e dichiara di non aver nessun fidanzato al momento pur non essendo rimasto casto per tre anni (“non ci crede nemmeno una delle paillettes che tieni sulla giacca” scherza Toffanin). Al contrario, l’ex compagna vive già una nuova storia d’amore per cui l’hairdresser riserva qualche commento al vetriolo (“Certo, totalmente differente da me“).

Nonostante questo promette di tornare al suo salone ancora più libero e felice: “Le clienti non è che non lo capiscono, loro si affidano a me anche per il mio modo estroso, e aperto. Loro un pochettino l’hanno capito” e chiude con un messaggio motivazionale aperto a chiunque, in particolare i più giovani: “Ditelo apertamente. L’amore è una cosa bella per tutti, in tutte le sue forme. Amate ciò che volete”.

E menomale.

