Federico Fashion Style: “Io sono eterosessuale e non ho nulla da nascondere” (VIDEO)

Celebre hair stylist della tv nonché concorrente di Ballando con le Stelle 2021, Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è stato ieri ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, su Rai1.

Originario di Anzio, Federico si è lamentato della giuria del talent condotto da Milly Carlucci, a suo dire in alcuni componenti frenata da ‘pregiudizi’ nei suoi confronti, dai look sfrontati che da sempre lo contraddistinguono. “Io indosso paillettes da quando ho 13 anni. Io sono così, non fingo di essere un personaggio“, ha precisato il 32enne, con i genitori in collegamento direttamente da Anzio. “Federico già da piccolo amava essere eccentrico nei modi, ha una dote un po’ artistica nell’esprimersi. Già all’asilo amava abbellire le bambine, i ragazzi, si circondava di cose diverse dalla normalità“, ha ricordato sua madre. Proprio dinanzi ai genitori dell’hair stylist ha preso forma il dibattito sull’orientamento sessuale.

“Indipendentemente da quello che sia o no l’orientamento sessuale di Federico, che a noi non interessa… a noi non interessa neanche sapere, ognuno può dire quello che vuole nella vita“, ha precisato la conduttrice Bortone. “Siamo tutti liberi di essere noi stessi, autentici, e nella autenticità rientra anche il fatto che ognuno può dire se è omosessuale o meno“. Ed è qui che Federico ha attaccato Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le Stelle che a suo dire starebbe da settimane girando attorno a questo quesito mai realmente espresso. “Ma tu perché tu ti trinceri dentro il silenzio rispetto al tuo orientamento sessuale? Perché non ne vuoi parlare?“, ha replicato Bortone. “Io penso che siamo liberi, no, di poter dire ci piacciono gli uomini, le donne, tutte e due. Io te lo posso chiedere?”.

“Come no? Assolutamente. Io sono eterosessuale e non ho nessuna cosa da nascondere“, ha replicato Federico. “Ovvio, se me lo chiedi tu è un discorso, se me lo chiede Selvaggia io le vorrei rispondere in un’altra maniera. Lei rimane sempre un pochino ferma nei miei confronti perché decide che io nascondo qualcosa“. L’hair stylist ha poi precisato di aver avuto una figlia tramite fecondazione assistita solo e soltanto perché “ho avuto problemi di salute“.