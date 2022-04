Feud 2: Le Donne di Truman Capote, Naomi Watts diretta da Gus Van Sant per Ryan Murphy

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

La aspettavamo da troppo tempo, dopo una prima stagione dedicata alla rivalità tra Bette Davis, interpretata da Susan Sarandon e Joan Crawford portata sul piccolo schermo da una Jessica Lange fenomenale. Dopo quasi 5 anni la FX ha annunciato Naomi Watts come protagonista della seconda e attesissima stagione che racconterà le vicende e i tradimenti tra Truman Capote e i suoi famosi cigni, ossia le socialite dell’elite di Manhattan di cui si circondava per carpirne i segreti. Watts interpreterà Barbara “Babe” Paley, socialite e fashion icon (inserita nella International Best Dressed List del 1958) che ha dominato i salotti e gli eventi più importanti della Grande Mela tra gli Anni 60 e 70.

Se già l’argomento e la protagonista non fossero abbastanza, la scelta di avere Gus Van Sant (Elephant, Belli e dannati, Milk) alla regia degli otto episodi porta tutto su un livello spaziale. Il drammaturgo e sceneggiatore Jon Robin Baitz invece sarà lo showrunner, altra garanzia di successo. Ryan Murphy e Plan B si riconfermano invece alla produzione.

Feud 2 prende spunto dal bestseller di Laurence Leamer Capote’s Women: A true story of love, betrayal, and a Swan Song for an Era, in atre parole vedremo descritti i legami tra lo scrittore e le sue amiche della New York che conta, ma soprattutto come proprio lui le ha pugnalate alle spalle raccontando tutto ciò che loro gli avevano confidato.

Né Naomi Watts né Ryan Murphy hanno finora condiviso la notizia sui loro account ufficiali e speriamo che questo non sia un segnale di cambi di programma. Noi per questo feud siamo prontissimə.

© Riproduzione Riservata