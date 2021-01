Gli imperdibili 8 film LGBT (e non) della settimana (11/17 gennaio) sulla tv generalista

Inauguriamo oggi una nuova rubrica settimanale pensata per tutti i nostri lettori cinefili, un post in cui racchiudere i film a nostro insindacabile giudizio ‘imperdibili’ della settimana, per i più svariati motivi. Pellicole a tematica LGBT, e non solo, visibili sui canali generalisti, andando quindi oltre le piattaforme streaming.

Film premiati, acclamati, oppure diventati di culto solo con il tempo, da vedere o rivedere, non a pagamento e completamente free, nel caso in cui abbiate un televisore. Quindi non vi resta altro da fare che prendere carta, penna e agenda. Perché vi stiamo consigliando il palinsesto cinematografico della settimana!

Gli imperdibili film LGBT (e non) della settimana 11/17 gennaio 2021