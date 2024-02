Sanremo 2024, 1a serata: Ecco l’ordine d’uscita dei 30 big in gara. Apre Clara, Mahmood tra Annalisa e Diodato

2 min. di lettura

Amadeus e Marco Mengoni hanno annunciato in conferenza stampa l’ordine d’uscita della prima serata del Festival di Sanremo, questa sera in onda su Rai1. Canteranno tutti e 30 i big in gara (qui le nostre pagelle dalle prove di ieri), con chiusura non prima delle 2 di notte e la campionessa di sci Federica Brignone ospite.

Mengoni (“io son contento di essere me, nel bene e nel male“, ha precisato in conferenza stampa) canterà Due Vite, un anno fa in trionfo al Festival, in una dimensione che l’artista ha definito “lunare”, per poi concedersi un medley. Marco ha voluto rendere omaggio ad Anna Marchesini, da lui definita sua “musa”, come ispirazione per questo suo primo esordio da co-conduttore (“perché io esco dai momenti di imbarazzo facendo delle voci“). Mengoni ha parlato anche della propria condizione, e di come da tempo abbia trovato una propria stabilità.

“Credo non si debba uscire dalla fragilità, ma imparare a gestirla. Una volta a settimana parlo con una terapeuta, gioco con tutti i miei pensieri, anche quelli più estremi. La maggior parte che tu fai quando vai in terapia è quando esci da lì, con il cervello che va a riposare. Non si deve rifiutare niente. Tutte le emozioni umane, non si deve far uscire nulla. Devi imparare a gestirle”.

Ad aprire la gara sarà Clara, vincitrice di Sanremo Giovani e volto di Mare Fuori, seguita da Sangiovanni e Fiorella Mannoia. I Negramaro, settimi in ordine d’uscita, inaugureranno una scalinata da urlo, con Annalisa, Mahmood, Diodato, Bertè, Geolier, Amoroso, The Kolors e Mango a seguirli. A chiudere la serata tre giovanissimi, ovvero Maninni, Alfa e Il Tre.

Altri ospiti di serata saranno Tedua in collegamento dalla Costa Smeralda, Lazza in collegamento dal Suzuki Stage di Piazza Colombo e Fiorello con Fabrizio Biggio e Alessia Marcuzzi in collegamento dal glass box di Viva Rai2! Non è chiaro se gli agricoltori guidati da Danilo Calvani, in passato protagonista di insulti omofobi nei confronti di Nichi Vendola, saranno all’Ariston.

Ordine d’uscita Sanremo 2024 – 1a serata

Clara

Sangiovanni

Fiorella Mannoia

La Sad

Irama

Ghali

Negramaro

Annalisa

Mahmood

Diodato

Loredana Bertè

Geolier

Alessandra Amoroso

The Kolors

Angelina Mango

Il Volo

BigMama

Ricchi e Poveri

Emma Marrone

Nek e Francesca Renga

Mr. Rain

Bnkr44

Gazzelle

Dargen D’Amico

Rose Villain

Santi Francesi

Fred De Palma

Maninni

Alfa

Il Tre

