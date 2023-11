Un Professore 2, intervista a Nicolas Maupas: “Simone è pronto ad aprirsi, che siano relazioni di amicizia o di amore” – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

Giovedì 16 novembre Nicolas Maupas tornerà su Rai1 con l’attesissima seconda stagione di Un Professore, per sei giovedì consecutivi in prime time, ritrovando il suo Simone, ragazzo dall’animo sensibile ed empatico, figlio del professor Dante con cui ha ricucito un solido legame dopo anni di conflitti e dopo aver trovato il coraggio di rivelargli la propria omosessualità. Simone pratica rugby e a scuola ha buoni voti. Tra lui e Manuel (interpretato da Damiano Gavino) – dopo una controversa parentesi sentimentale – si è ormai creato un rapporto di profonda amicizia e reciproco sostegno. A scuola, Simone si avvicinerà a Mimmo (Domenico Cuomo), ex studente di Dante che sta scontando una pena detentiva in un istituto carcerario e che durante il giorno lavora come aiuto bibliotecario al liceo Da Vinci.

Nel corso del lancio Rai di Un Professore 2 abbiamo potuto intervistare i 3 protagonisti maschili, ovvero Alessandro Gassman, Damiano Gavino e per l’appunto proprio Nicolas, come molti rimasto sorpreso dal clamore suscitato due anni or sono dalla relazione tra il suo Simone e Manuel.

“Le aspettative sono sempre personali e soggettive, sono molto contento di come sia andata la stagione e di come sia stata accolta dal pubblico. Sono felice di aver portato in tv un tema che purtroppo ad oggi sembra ancora tabù, il fatto che ci sia stato clamore attorno a queste tematiche indica che ancora oggi è tabù. Ho cercato di affrontarla con la serenità più ampia possibile e con il senso di responsabilità che prescinde il senso di responsabilità che riguarda la storia e la vita di un personaggio, ma anche la responsabilità nei confronti di una tematica calda, portando una verità all’interno della nostra storia”.

Un personaggio, quello interpretato da Maupas, che in questa 2a stagione sarà più aperto e consapevole di sè rispetto alla prima. “La prima stagione è stata formativa e conoscitiva per Simone, ha sfruttato tutto quel che è successo per capire cosa volesse e cosa si stesse muovendo all’interno di sè. La 2a stagione sarà per certi versi senza freni, Simone è molto più cosciente, tranquillo, è sereno, pronto e disposto ad aprirsi alle relazioni esterne, che siano di amicizia o di amore”.

Perso Mare Fuori, che non lo vedrà tornare nella 4a imminente stagione, Nicolas sarà uno dei volti di un’altra nuova serie Rai Fiction-Prime Video, Noi siamo leggenda, nata da un’idea di Valerio D’Annunzio e Michelangelo La Neve. La storia della serie è quella di cinque ragazzi – e del loro mondo – con cinque poteri straordinari che affondano le radici nelle loro paure e nei loro desideri più profondi, capaci di stravolgere le loro vite. Un coming of age che unisce dramma, azione e ironia, dal 16 novembre su Prime Video.

“È un progetto nuovo a tutti gli effetti perché c’è l’elemento fantasy. Anche per noi attori è stata una novità e una sfida, lavorare con così tanti effetti speciali, con l’immaginazione e con la fantasia più di quanto si faccia con i personaggi “normali” è stato molto divertente. È sempre un teen drama, incentrato sul mondo degli adolescenti e sul dialogo tra adolescenti e adulti, che si scoprono a vicenda”, ha concluso Maupas.

© Riproduzione Riservata