Firenze, preso a pugni in strada: “Fr*cio di me*da”

Ancora omofobia all’italiana, come riportato dalla Repubblica, in arrivo questa volta da Firenze. Un 26enne che stava invitando i passanti a partecipare ad un’iniziativa “anarchica per l’orgoglio lgbt” in piazza Tasso è stato infatti preso a pugni nella vicina piazza Santo Spirito. Secondo alcuni testimoni l’aggressore, un 20enne già identificato dalla polizia, avrebbe gridato anche “fr*cio di mer*a“. L’aggravante dell’omofobia, se confermato l’insulto, sarebbe evidente.

Una festa per l’orgoglio LGBT non preavvisata alla questura, quella organizzata in piazza, con il 26enne che avrebbe insistentemente tentato di convincere il 20enne a parteciparvi, colpendolo inavvertitamente con l’asta di una bandiera. La reazione è stata violenta, con un pugno in pieno volto e insulto omofobo a traino.

Una scena a cui hanno assistito alcuni agenti della digos, che hanno così bloccato il ragazzo, ora a rischio denuncia per lesioni personali.