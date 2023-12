Karan Brar, l’ex stellina Disney tra salute mentale e coming out: “Sono bisessuale, vi racconto come mi sono trovato”

2 min. di lettura

Oggi 24enne, Karan Brar ha iniziato a recitare ad 11 anni appena prendendo parte ai primi tre film di Diario di una schiappa, per poi interpretare il decenne adottivo indiano Ravi Ross nella serie Disney Channel Jessie, nel 2011. Successivamente ha girato per Disney Channel anche Bunk’d, spin-off di Jessie, e il film Invisible Sister.

Ora, dalle pagine di Teen Vogue, Brar si è dichiarata bisessuale attraverso un emozionante saggio, in cui ha parlato anche di salute mentale. Nel 2019 Karan è andato a vivere insieme ai colleghi Cameron Boyce e Sophie Reynolds, e solo a quel punto ha capito come non dover necessariamente dividere il Brar pubblico da quello privato. Una notte, ubriaco, ha fatto coming out con i suoi coinquilini, temendo che avrebbe cambiato per sempre il modo in cui lo vedevano.

“Nel momento in cui quelle parole mi sono uscite dalla bocca, me ne sono pentito. Riuscivo a malapena a vedere, ma ho finito per provare comunque a limitare i danni”. Brar si è addirittura offerto di andarsene, ma i suoi compagni di stanza “mi hanno fermato, abbracciandomi. Ancora una volta, ho detto loro che mi sarei dovuto trasferire. Mi hanno detto che ero stupido. Ho detto loro che li avrei coperti se le persone avessero chiesto perché non vivevamo più insieme. Hanno detto di stare zitto, cazzo. Ho detto loro che probabilmente mi odiavano. Hanno detto che la mia bisessualità non cambiava nulla per loro”.

“Sono rimasti entrambi scioccati quando ho fatto coming out, non a causa della mia identità sessuale, ma perché pensavo sinceramente che non avrebbero voluto avere niente a che fare con me dopo che gliel’avessi detto“, ha continuato. “Oggi posso capire quanto fosse assurdo: Soph e Cam erano i miei migliori amici da anni e mi hanno amato in ogni fase del mio percorso. Perché mai avrebbero dovuto smettere?”.

Cameron Boyce è deceduto nel 2019 per complicazioni legate all’epilessia. La morte del suo migliore amico ha portato Brar ad un crollo psicologico, tanto dall’avere tendenze suicide. Ricoverato in un centro specializzato, Brar sta ora molto meglio.

“Durante quel trattamento mi è stato diagnosticato il disturbo post traumatico da stress (PTSD) e un disturbo depressivo”. “Sono passati anni dall’ultima volta che ho riscontrato un sintomo di disturbo da stress post-traumatico, al punto che non credo di soddisfare nemmeno più i criteri per la diagnosi. La mia depressione è in remissione da un po’ di tempo e, con l’aiuto dei farmaci, scopro che le mie emozioni siano molto più gestibili. Non sto più affogando nel dolore per la perdita di Cameron. Piuttosto, accetto che il dolore sia un’esperienza in continua evoluzione che devo solo affrontare“.

Nel 2018 Karan ha preso parte a Pacific Rim – La rivolta, per poi girare Hubie Halloween nel 2020. Nel corso degli anni altri Disney Channel hanno fatto coming out. Se Franek Walker è diventato una star di OnlyFans, nel 2019 Joshua Rush si è dichiarato bisessuale, mentre nel 2016 Rowan Blanchard si è definita queer.