Billie Eilish fa coming out: è attratta dalle donne (ma anche intimidita da loro)

Forse un giorno non ci sarà più bisogno del coming out, ma solo persone che condividono come si sentono e fanno quello che vogliono, senza il bisogno di grandi annunci. Tipo Billie Eilish.

La popstar simbolo della gen Z in un’intervista con Variety ha dichiarato apertamente di essere attratta dalle donne, ma quello che poteva diventare l’ennesimo “sono [questo]” o “sono [quest’altro]“, ha lasciato spazio per una riflessione più ampia e vulnerabile: “Non sono mai riuscita ad immedesimarmi nelle ragazze molto bene” dice Eilish “Le adoro così tanto. Le adoro in quanto persone. Sono attratta da loro in quanto persone. Sono attratta da loro sul serio. Ho connessioni profonde con le donne nella mia vita, con le amiche nella mia vita, con la famiglia nella mia vita. Sono fisicamente attratta da loro. Ma sono anche intimidita da queste donne, dalla loro bellezza, e dalla loro presenza“.

Dopo le accuse di queerbaiting per il video di Lost Cause (che la vedeva immersa dentro un letto con altre ragazze) – e aver dichiarato nelle sue Instagram stories di avere una cotta per Maya Hawke – Eilish ha condiviso meglio cosa prova verso le altre donne, ma anche cosa significa per lei ‘sentirsi una ragazza’ insieme a tutte le contraddizioni del caso.

“Non mi sono mai sentita una donna” dice nell’intervista “Non mi sono mai sentita desiderabile. Non mi sono mai sentita femminile. Ho dovuto convincere me stessa che sono una ragazza carina.“. La cantautrice sottolinea che si identifica con i pronomi femminili (she/her) ma allo stesso tempo di non essersi mai sentita davvero una ragazza.

Da quando la popstar ha iniziato a mettere da parte le tute extralarge delle prime ere per cominciare a mostrare di più la pelle è stata esposta – come prevedibile – anche ad una valanga di critiche, commenti indesiderati sul proprio corpo, ed ipersessualizzazione. “Nessuno dice niente sui corpi degli uomini” dice Eilish “Se sei muscoloso, bene. Se non lo sei, bene. Se sei magro, bene. Se hai un dad bod (ndr. termine per indicare un corpo relativamente magro ma non definito), bene. Se sei grassoccio, fantastico! Tutti sono felici. Sai perché? Perché le ragazze sono gentili. Non gliene frega niente perché guardiamo le persone per quello che sono” (chiaramente non è mai stata dentro una dating app per uomini gay, ma questa è un’altra storia)

Fresca di sei nomination ai Grammy Awards 2023, ad oggi Eilish sta rifinendo gli ultimi dettagli del suo terzo album (qualcosa di molto diverso dai precedenti, dice: “sa di cambiamento. Cambiare è una delle mie cose preferita nella vita”) e dichiara di amare la persona che sta diventando: “Sto facendo tante cose di cui vado orgogliosa. In tanti versi, sento che mi sto svegliando solo ora”.

