Il CEO di OpenAI Sam Altman ha sposato Oliver Mulherin

Il CEO di OpenAI Sam Altman ha sposato l’amato Oliver Mulherin, con un’intima cerimonia andata in scena alle Hawaii, a pochi passi dall’oceano. OpenAI è un laboratorio di ricerca sull’intelligenza artificiale che promuove e sviluppa un’intelligenza artificiale amichevole (friendly AI), con ChatGPT è la loro ultima creazione di successo. Co-fondatore è Elon Musk insieme proprio ad Altman, che dopo anni d’amore ha sposato Mulherin, ingegnere informatico australiano.

Su X/Twitter sono diventare virali le foto che mostrava i due sposini intenti a scambiarsi le fedi nuziali, con una manciata di ospiti alle loro spalle. Inizialmente c’è chi ha persino ipotizzato che fossero foto create proprio tramite AI, ma ad ufficializzare il matrimonio è stato lo stesso 38enne magnate della tecnologia, che ha confermato via SMS a NBC l’autenticità delle foto.

Altman, che ha fatto coming out al liceo, ha taciuto a lungo la propria relazione con Mulherin. I due vivono insieme a San Francisco, dividendosi tra il lavoro e la pace del loro ranch tra le “colline rocciose ricoperte di erba” di Napa. Una delle prime apparizioni pubbliche di coppia è stata alla Casa Bianca, lo scorso anno. “Ho sposato il mio miglior amico e amore di una vita”, ha commentato Mulherin.

Pochi mesi fa Altman aveva rivelato al New York Magazine l’intenzione di volere dei figli con Mulherin, sottolineando come gli piacciano le famiglie numerose. A novembre Altman è stato estromesso dalla carica di amministratore delegato di OpenAI, dopo che il consiglio di amministrazione aveva dichiarato di non avere più fiducia in lui. Uno shock per tutta la Silicon Valley. Pochi giorni dopo oltre 700 dipendenti di OpenAI hanno firmato una lettera in cui minacciavano di dimettersi e di raggiungere Altman a Microsoft se il consiglio non si fosse dimesso e avesse riconfermato il CEO estromesso. A fine novembre Sam Altman è diventato ufficialmente CEO di OpenAI, dicendosi “estremamente grato” per il “duro lavoro” portato avanti dai membri del suo staff in una situazione “poco chiara e senza precedenti”.

