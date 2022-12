Gay.it Awards: chi è il Creator del 2022? VOTA!

0:00 Ascolta l'articolo

Rubrichette

Un comico e un regista, uno show sui social e una vita condivisa anche dietro alle telecamere: è il mix che crea Rubrichette. Lanciato per la prima volta il 13 marzo del 2020 da Edoardo Zaggia e Alberto Sacco, Rubrichette reinventa l’umorismo all’italiana prendendosi gioco della comicità da TV, e trattando in chiave intersezionale – senza mai annoiare – i temi sociali scottanti dell’Italia moderna.





PiuttostoChe

One man band composta dal solista Pierluca Mariti – ex manager naturalizzato influencer: PiuttostoChe è uno show a 360° tutto improntato sulla comicità. Dal twerkare sulle sigle dei telegiornali al creare insolite Poste del Cuore, PiuttostoChe riesce a strappare una risata a quasi tutti i pubblici – prima solo su Instagram, oggi anche grazie a uno spettacolo di stand up comedy in tour per l’Italia.





Sapore di Male

A chi dice che la comicità per immagini sui social è morta, Sapore di Male risponde con il suo shampismo hegheliano e il racconto nichilista di una generazione che fa i conti con continue batoste socio-economiche senza mai perdere l’umorismo. La crisi della prima metà del 21esimo secolo raccontata a botte di meme su Dawson’s Creek e la famiglia reale. Un hobby diventato presto un lavoro a tempo pieno per Paolo Danzì, mente geniale dietro alla tragicomicità di questo fenomeno social.





Simone Riflesso

La prospettiva dirompente di una persona con disabilità stufa di un mondo che vuole a tutti i costi dare una connotazione pietosa a una condizione diversa dalla conformità. Il punto di vista intersezionale di Simone Riflesso nel parlare della disabilità è una ventata d’aria fresca in un paese in cui questo è ancora un argomento da affrontato dai media con una rigida sovrastruttura fatta di abilismo e inspiration porn.





Prossimi Congiunti

Il postmodernismo di Prossimi Congiunti reinventa le vecchie trasmissioni televisive italiane e le icone anni 80/90 come icone LGBTQIA+. È questo, ma è anche molto altro: dietro a un umorismo spietato e tagliente troviamo una rinfrescante satira queer che getta un velo rosa e reinterpreta il trash-celebrity italiano incontrando in tutto e per tutto le esigenze della comunità LGBTQIA+ nostrana. Chi ha detto che gli idoli trash vanno per forza importati dall’estero?





Felicementelgbt

Con un piglio particolare che ricorda un po’ le testate giornalistiche social americane, Felicemebtelgbt è un account Instagram che si propone di tenere aggiornata la comunità LGBTQIA+ attraverso “pillole” di notizie locali ed estere, nonchè seguire a stretto giro e collaborare con le iniziative grassroots sul territorio nazionale.





Isabella Borelli

Attivista lesbofemminista e intersezionale, Isabella Borelli è salernitana trapiantata a Roma. Eletta tra le 140 femministe più influenti nel 2019, è fondatrice di Decretiamo Parità – iniziativa volta a ristrutturare l’anacronistica normativa sui congedi parentali in Italia. Come content creator, Isabella si impegna nella divulgazione sul proprio profilo Instagram, e collabora con @periodoff e @domanieditoriale.





Pienagram

L’attivismo ironico, nichilista e sarcastico che si mette in diretta opposizione con la misoginia e l’omotransfobia all’italiana. Pienagram è oro nostrano, stufo di combattere con i mulini a vento, e che decide di riappropriarsi del sacrosanto diritto di mandare a quel paese la gente che si rifiuta di capire.





Disco Bambino

Benedetta dal nome dello storico pezzo di Heather Parisi, Disco Bambino è una celebrazione alla cultura disco degli anni 70/80. Una chiave nostalgica trasposta nel nevrotico contemporaneo – che a volte dimentica l’iconicità e la libertà espressiva ai tempi in cui la “cringe culture” non era ancora nemmeno lontanamente un concetto astratto.





Altremuse

Chi ha detto che la storia dell’arte debba essere fatta solo da professoroni maschi eterocis pronti a reinterpretare qualsiasi corrente in base alla conformità moderna? Altremuse è qui per cambiare aria al panorama della divulgazione artistica in chiave intersezionale e riportare la libertà d’espressione nel contesto in cui ve n’è più bisogno. Naturalmente, con un accento ironico e mai banale, volto a coinvolgere e offrire un punto di vista giovane – e femminile – a questa meravigliosa disciplina.





Rucoolaaa

Abruzzese, classe 1993, Alessio – in arte Rucoolaaa – è un content creator e divulgatore sullo stile di vita vegetariano ed ecosostenibile. I suoi video spaziano tra succulente ricette plant based, consigli su come evitare gli sprechi in cucina ed ecosostenibilità. Grazie al suo piglio sicuro di sé e l’ironia inconfondibile, Rucoolaaa è riuscito in poco tempo a creare una community di amanti della cucina vegetariana e campioni dell’antispreco!





Andrea Cimatti

Make-up artist e content creator, Andrea Cimatti nasce a Forlì e si trasferisce a Milano per seguire la sua passione. Come ispirazione, i beauty influencer americani, la sua piattaforma, i social. Già protagonista di una campagna social di successo in collaborazione con Wiko, Andrea ha lanciato da poco una linea di prodotti su Cosmyfy, e punta a diventare un’industry leader in ambito di make-up sul panorama italiano.





