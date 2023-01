Gay.it Awards: vota il Podcast più amato del 2022! - Gay.it

0:00 Ascolta l'articolo 7 min. di lettura Scuro Chiaro

Corpi Liberi

Di Silvia Ranfagni e Giovanni Piperno (Chora Media)

Cos’è un corpo libero? Provano a risponderci Mark e Alex, giovanissim* transgender e non binary, che in sei puntate danno voce, spazio, alla loro storia (non) conforme. Scritto dalla sceneggiatrice (e mamma di Mark) Silvia Ranfagni, Corpi Liberi non è solo un podcast sulla disforia di genere, ma un dialogo tra generazioni, che superando i retaggi culturali apre una conversazione onesta tra genitori e figli, attraverso un esercizio di empatia reciproco. Nel tentativo di liberarci un po’ tutt*.

Le Radici dell’Orgoglio

di Giorgio Bozzo (Ass. Le Radici dell’Orgoglio)

La storia LGBTQIA+ è un incredibile susseguirsi di lotte e gesti rivoluzionari. Ma in Italia? ‘Le radici dell’orgoglio’ ci restituisce un racconto che sui libri di storia non è mai esistito, ripercorrendo eventi essenziali per la nascita de movimento nel nostro paese. A raccontarlo sono le voci di ogni scrittore, giornalista, militante, artista, e tutt* coloro che in epoche diverse si sono ribellat* alle imposizioni dello status quo. Ciliegina sulla torta: una soundtrack con i fiocchi.

Lampi di Luce

Di Martina Mezzadri

Siete appassionat* di cinema ma siete stufi del punto di vista fuori tempo massimo dei critici maschi etero-cis? Forse avete bisogno di Lampi di Luce. Dai classici anni Novanta come ‘La morte ti fa bella’ o ‘Le streghe di Weastwick’ ai premi Oscar ‘Il ritratto della giovane in fiamme’ a piccole gemme indie come ‘Shiva Baby’, il podcast di Martina Mezzadri esplora alcuni dei titoli più acclamati del panorama cinematografico, svincolandoli dal male gaze e (ri) osservandoli attraverso una lente femminista e intersezionale.

Brave Mai

di Viviana Bruno, Giovanna Donini, Rosy di Carlo e Annalisa Indiveri (Gli ascoltabili)

Parliamo di sesso o troppo male o troppo poco. Per questo dovreste ascoltare Brave Mai: il podcast di Viviana Bruno, condotto da tre donne e una persona non binaria, ci parla di orgasmo, pornografia, sex toys, masturbazioni, posizioni, in maniera onesta e spontanea. È l’occasione perfetta per chiarire dubbi, scoprire nuove possibilità, e toglierci di mezzo stereotipi insieme a qualche pelo sula lingua!

Questione di Famiglia

di Carlo Tumino e Christian De Florio (Spotify)

Cosa significa essere genitori? Cosa ci accomuna dalle altre famiglie e cosa ci differenzia? Il podcast di Carlo e Christian, anche conosciuti come ‘Papà per scelta’, è un viaggio in 16 episodi alla scoperta dei modelli famigliari, ognuno diverso e tutti legati da un amore indissolubile, oltre orientamento sessuale o ruoli prestabiliti. Dall’affido alla disabilità ad una classe politica che si rifiuta di conoscere altri modelli oltre quello tradizionale, Questione di Famiglia è un podcast più urgente che mai.

QUiD

Di Paolo Armelli e Daniele Biaggi (storielibere)

Avete voglia di cultura pop e queer? QUiD, podcast dalla piattaforma di Paolo Armelli e Daniele Biaggi, è una chiacchierata leggera e arguta per parlare di tutto ma attraverso uno sguardo finalmente non eteronormato: dalla rappresentazione queer nelle serie tv alla mascolinità tossica all’attivismo social. Sempre in compagnia di nuovi ospiti del settore, da Pietro Turano a Marina Pierri a Simone Riflesso, e molt* altr*, questo ascolto è una boccata d’aria fresca.

Morgana

di Michela Murgia, Chiara Tagliaferri, e Dario Nesci (storielibere)



Siamo tutt* Morgana. Il podcast (e libro) di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri (con l’aiuto di Dario Nesci) ci catapulta d’epoca in epoca per raccontarci donne controcorrente, creature imprevedibili e ribelli, portatrici di cambiamento e rivoluzione, tra fantasia e realtà. Dalle sorelle Brönte a Jessica Fletcher a Oprah Winfrey, nei suoi 43 episodi ‘Morgana’ è ancora tra gli appuntamenti digitali più avvincenti e riconoscibili degli ultimi anni.

Sac à Pop

di Giacomo Ghezzo, Sebastiano Soddu, e Domenico Nacucchi (House of MONA)

Niente ci rende felici come la musica pop ma nessun* ne parla come si deve. Sac à pop è il podcast farcito di musica che ci addentra tra le opere delle nostre popstar preferite, (ri) scoprendo brani iconici e retroscena sconosciuti ai più. Dai capisaldi del genere alle nuove succulente uscite dell’anno, ogni episodio è un delizioso divertissement per parlare delle nostre favorite con tutta la serietà (e simpatia) che meritano!

Katia

di Edoardo Zaggia e Alberto Sacco

L’adorabile duo composto da Edoardo Zaggia e Alberto Sacco non smette di farci crepare dalle risate con Katia, primo podcast che si chiama come l’amica pettegola di vostra madre. In pieno stile Rubrichette, ogni episodio sono 29 minuti di aneddoti allucinati e irrevererenti, che da Mariagrazia Cucinotta ai telefoni da etero ai traumi con le docce di gruppo, vanno felicemente fuori tema. E proprio per questo non possiamo farne a meno!

Tiresia

di Silvia Pelizzari (Emons Record)

Siete amanti della lettura? Tiresia è il podcast perfetto non solo per la vostra reading list, ma anche per scoprire una valanga di autori e autrici queer che con le loro storie hanno rivoluzionato la letteratura. Da Christopher Isherwood a Piervittorio Tondelli, otto episodi che attraversano generi e secoli per accompagnarci nel futuro!

Nel mio nome

di Leonardo Arpino

Parlare di identità di genere in una società transfobica come la nostra non è sempre una passeggiata. Ancor più quando si parla dei giovani. Ma il podcast scritto e interpretato da Leonardo Arpino finalmente ci racconta queste storie attraverso le parole di chi le vive in prima persona. Ripercorrendo le testimonianze, i ricordi, e il percorso di quattro amici trans, ogni episodio è un’immersione nell’esperienza transgender, piena di umanità e ribellione.

Maschiacci

di Francesca Michielin (Dog-Ear)

Per cosa lottano le donne di oggi? Francesca Michielin non è solo una delle più amate cantautrici italiane, ma anche mente di un podcast che tra punti di vista e ospiti differenti, si interroga su cosa è concesso o meno ad una donna dei nostri tempi. Perché fanno così paura termini come ingegnera, avvocata, e architetta? Perché il papà che cambia un pannolino diventa il ‘mammo’? Quali stereotipi di genere continuiamo a dar per scontati? 12 puntate per metterci in discussione e fare di meglio.

Stories

di Cecilia Sala (Chora Media)

Come raccontare una storia autentica? Con Stories, Cecilia Sala ci riporta il mondo attuale discostandosi dalla forma fredda della notizia mediatica, ma immergendoci direttamente dentro quella realtà, parlando all’ascoltatore con naturalezza e spontaneità. Dalla voce di un nipote alla ricerca del nonno disperso nei bombardamenti a Cernihiv al governatore Vitaly Kim, sopravvissuto ad un attentato, Stories riscrive la narrazione moderna con nuovo sensibilità.

Mis(S)sconosciute

di Giulia Morelli, Maria Lucia Schito, e Silvia Scognamiglio

C’è una S in più nel titolo e non è casuale: il podcast di Giulia Morelli, Maria Lucia Schito e Silvia Scognamiglio non parla solo di parole non lette, ma di scrittrici (semi)dimenticate nel panorama letterario degli ultimi sessant’anni. Una rassegna di romanzi, sceneggiature, fumetti, e molto altro passati in sordina o considerati come ‘minori’ ma che hanno ancora tanto da dire.

Generazioni

di Luca De Santis (storytel podcast)

Crescere queer è un viaggio di scoperta, evoluzione, e d’imprevedibile rinascita. Luca De Santis nel suo podcast Generazioni racconta il suo percorso (ri) vivendo le lettere della sigla LGBTQIA+ attraverso l’esperienze che l’hanno formato. Dal coming out in un paesino del Molise all’incontro come la comunità lesbo-femminista di Bologna a World Pride di Roma nel 2000 e accompagnato dalle testimonianze di attivisti, scrittori, e grandi voci della comunità – da Porpora Marcasciano a Deborah Di Cave – Generazioni è un coming of age universale che arriva al cuore di tutt*.

© Riproduzione Riservata