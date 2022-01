GF Vip, Eva Grimaldi: “A me piace Imma, la persona, non le donne”

2 minuti di lettura

Entrata nella Casa del Grande Fratello Vip alla vigilia di Natale, Eva Grimaldi è tornata a parlare del proprio amore per Imma Battaglia, sposata nel 2019, rivelando di fatto la propria fluidità di genere. Nel corso di una chiacchierata in giardino con Giucas Casella, Eva, che dal 2006 al 2010 è stata sposata con l’imprenditore veronese Fabrizio Ambroso, ha infatti specificato di non sentirsi lesbica.

A me con Imma non manca niente, mi sento più una donna completa adesso che sto con una donna che prima. I primi anni che stavo con Imma, dicevo che sono arrivata a 50 anni, perché mi sono messa con lei a 50 anni, poi dai 50 ai 52 anni che sto con una donna non ho capito niente perché io sono lesbica e mi piacciono le donne. È brutto pensare che ho sbagliato tutto nella mia vita, fallimenti amorosi di qua e di là, un dramma d’amore. Guardavo le donne, poi un’altra, ma anche no. Poi guardavo un uomo, beh dicevo belle spalle. Quindi è la persona.

Eva Grimaldi si potrebbe quindi definire pansessuale, provando attrazione emozionale, romantica e/o sessuale verso un individuo senza dare importanza al suo sesso e al suo genere. Nel frattempo fuori dalla Casa proprio Imma Battaglia si è scagliata contro Katia Ricciarelli, a suo dire colpevole di bullismo e misoginia ai danni della sua Eva. Nei giorni scorsi, infatti, la soprano e Grimaldi hanno discusso animosamente per una banale lista della spesa. “Senti cara, tu sei appena arrivata e non cominciare a rompere”, ha attaccato Ricciarelli, con Imma in difesa di Eva via Casa Chi.

“Ho visto che Eva si è bloccata, la conosco, è rimasta ferita da quell’attacco di Katia. Sono già contenta che non ha pianto. Poi il proseguo è stato bruttissimo. Perché Katia si è messa a parlare con Miriana e comincia a dire ‘ma vada via el c…l’. Non contenta ha detto che in quanto Eva è appena arrivata deve rispettare le regole, punto e basta“. “Con dei modi e toni davvero poco belli. Sono rimasta basita, guardavo e non ci potevo credere. Quello che non mi piace è la disattenzione verso il linguaggio parlato e non. Sono stati gravi anche i toni con cui Katia ha espresso il suo disappunto. Dovrebbero stare attenti ai modi e al linguaggio. Ok che il GF Vip è anche trash e volgarità, ma serve un limite. Se un uomo avesse utilizzato certe espressioni verso Eva, io sono certa che si sarebbero levati scudi infiniti e che forse sarebbe stato espulso”. “Noi tutti assistiamo ad una violenza inaudita sulle donne. Quindi una violenza di una donna su un’altra donna non deve passare inosservata. Perché addirittura aggrava la situazione”. “Se una donna dice ‘str…a’ a un’altra donna, fa nonnismo e bullismo e misoginia e lancia il messaggio che qualsiasi uomo può farlo tranquillamente”.

A detta di Imma, Katia, nei mesi scorsi già accusata di omotransfobia, avrebbe dei pregiudizi nei confronti di Eva in quanto sposata con un’altra donna: “Non ne sono certa ma lo credo. Tante persone che la conoscono in casa non hanno aperto questo dibattito. Quindi sono convinta che ci sia in loro dell’omofobia interiorizzata. E voglio dire che l’età di Katia non la giustifica. Ho una madre di 90 anni e con lei posso parlare di tutto”.

Dopo l’accusa di omofobia interiorizzata ai danni del soprano, ci sarà un confronto Ricciarelli – Battaglia nel corso della puntata di questa sera del Gf Vip?

