0:00 Ascolta l'articolo 3 min. di lettura Scuro Chiaro

In pochi, anzi pochissimi, avrebbero scommesso su di lui eppure Alberto De Pisis è stato uno dei concorrenti più chiacchierati e amati del Grande Fratello VIP 7, riuscendo persino a conquistare un posto in finale. Ma andiamo per gradi… com’è stato il suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia e cosa dobbiamo aspettarci dal suo futuro dopo questa esperienza televisiva?

Gentilezza, rispetto, buona educazione e bon ton (o per meglio dire buon tono, se dovessimo seguire l’assurda proposta di Fratelli d’Italia sui termini stranieri) hanno fatto sì che il suo percorso all’interno del reality più amato e seguito dagli italiani potesse durare ben 197 giorni, ovvero l’intera durata del programma.

Alberto, infatti, è stato uno dei primi ad accedere tra quelle mura il 19 settembre 2023. Per una manciata di voti, però, ha perso la possibilità di poter partecipare al tradizionale rito dello spegnimento delle luci della Casa, tra musiche suggestive e inquadrature strappalacrime, che da sempre emoziona i concorrenti coinvolti e il pubblico che segue le vicende dal televisore.

Nonostante questo, però, come dicevamo il suo percorso è stato lineare – a volte forse anche troppo – ma comunque suggestivo perché da un lato ci ha dato speranza nel pensare che le dinamiche trash non piacciano più così tanto ai telespettatori e che dunque ci sia ancora spazio per chi ha un’anima più profonda e una personalità più pulita. Dall’altro, invece, ci ha fatto conoscere una nuova tipologia di concorrente omosessuale.

Fino a questo momento, infatti, i reality show italiani avevano messo in mostra personaggi appartenenti alla comunità LGBTQIA+ volutamente estrosi che avevano fatto della loro eccentricità il punto di forza. Con Alberto, invece, questa dinamica si è capovolta totalmente portando sullo schermo (di qualsiasi tipo esso sia) un uomo come tutti gli altri, con i suoi pregi e i suoi difetti, che non sente la necessità di indossare delle maschere per poter emergere – come invece magari è capitato anche quest’anno con Elenoire Ferruzzi.

Grande Fratello VIP 7: i momenti più toccanti di Alberto De Pisis

Ma torniamo al percorso di Alberto all’interno della Casa più spiata d’Italia. In questi 6 mesi di permanenza dentro le mura, l’amico fidato di Giulia Salemi ha più volte aperto il suo cuore al pubblico di Canale 5 raccontando alcune tappe della sua vita che lo hanno segnato particolarmente.

Tra questi, il racconto più emozionante è stato sicuramente quello legato al suo rapporto con i genitori e alla difficile situazione vissuta quando verso i suoi 6/7 anni la mamma e il papà si sono separati: “Il ricordo più brutto è la separazione dei miei quando ero piccolo. Questo senso dell’abbandono, l’assenza della figura paterna di riferimento. Ma non perché papà non voleva esserci, ma perché io stavo con mia mamma“.

Dopo il divorzio dei genitori, infatti, Alberto ha sofferto parecchio l’assenza del padre: “Una figura paterna di riferimento mi è mancata e di questo ne porto le conseguenze. Il desiderio di affettività, di una carezza, di un gesto che mi faccia stare meglio, la necessità la sento costantemente”.

Un altro capitolo importante del suo percorso all’interno della Casa del Grande Fratello VIP 7 è stato rappresentato dal suo rapporto con Edoardo Donnamaria. I due, infatti, hanno stretto un legame fortissimo che ha portato ad un certo punto Alberto a pensare persino che potesse nascere qualcosa di più rispetto ad una semplice amicizia. Così, però, alla fine non è stato e lui è entrato in crisi.

Alberto De Pisis: il suo futuro in tv

Ma arriviamo ad oggi: dopo ben 197 giorni Alberto De Pisis ha abbandonato quelle mura ed è tornato nella sua amata Milano ed è pronto a mettersi nuovamente in gioco magari nel ruolo a lui tanto caro dell’opinionista. Un ruolo già sperimentato in passato nei salotti di Barbara d’Urso che dobbiamo ammettere gli calza a pennello.

Chissà dunque che ora, dopo questa fortunata esperienza al GF VIP 7, il giovane non possa avere modo di sperimentare ancora di più con il mezzo televisivo diventando magari uno dei prossimi conduttori dei diversi spin-off disponibili su Mediaset Infinity, magari proprio già in questo mese d’aprile con l’ISOLA PARTY.

A noi non resta dunque che augurargli un grande in bocca al lupo perché siamo certi che sentiremo ancora a lungo parlare di lui!

© Riproduzione Riservata