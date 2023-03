0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

La settima edizione del Grande Fratello Vip è quasi giunta al termine e in queste settimane, puntata dopo puntata, stiamo scoprendo i nomi dei concorrenti che lunedì 3 aprile 2023 si giocheranno la finale e dunque vittoria del montepremi da 100 mila euro in gettoni d’oro.

Un’ardua scelta per il pubblico da casa che segue le avventure dei vipponi dal lontano 19 settembre 2022 e che ormai ha imparato ad apprezzare pregi e difetti di quello che è stato, a furor di popolo, uno dei cast più complicati nella storia del GF VIP da quando è sbarcato in questa sua inedita versione in Italia.

Tra ammonizioni, squalifiche, eliminazioni e salvataggi in calcio d’angolo, infatti, i 35 concorrenti non si sono fatti mancare proprio nulla e in tutta la loro verità sono riusciti a raccontarsi per quello che sono, mostrando talvolta dei lati che sarebbe stato meglio celare, per lo meno per il dovuto rispetto nei confronti del pubblico che segue la trasmissione.

Ma bando alle ciance: ecco quali vipponi sono riusciti a conquistare un posto in finale e dunque potranno competere per la vittoria della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip 7: Oriana Marzoli è la prima finalista

Oriana Marzoli è la prima finalista del Grande Fratello Vip. Esperta di reality, è approdata in Italia dalla Spagna e ha portato con sé il suo ritmo latino che le ha permesso di conquistare i milioni di telespettatori che ogni giorno seguono il programma.

“Oh bebe non mi urlare perché io urlo più forte di te, se vuoi facciamo la prova guarda che vinco a urlare”, resterà una delle frasi più iconiche della sua partecipazione.

Grande Fratello Vip 7: Micol Incorvaglia è la seconda finalista

La seconda finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip è Micol Incorvaglia, sorella della più nota Clizia, che entrata nella Casa come ex fidanzata di Edoardo Donnamaria ha trovato in Edoardo Tavassi, nonché fratello della più nota Guendalina, l’uomo con cui condividere il suo prossimo futuro.

