Gf Vip, Katia Ricciarelli: “Ma Biagio è normale o è gay?” (VIDEO)

Katia Ricciarelli l’ha fatto di nuovo. Checché ne dica Alfonso Signorini, che due mesi fa difese in diretta la soprano trincerandosi dietro la maschera del “politicamente corretto“, la concorrente del Grande Fratello Vip è scivolata su un’altra, l’ennesima gaffe.

L’ex moglie di Pippo Baudo, 75 anni, si è infatti posta questa domanda nei confronti del 38enne Biagio D’Anelli, new entry all’interno del reality Mediaset: “Ma Biagio è normale? O è gay? Spero di no, se no si perdono tutti gli uomini per la strada qua”, ha commentato Ricciarelli al cospetto di Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Parole inqualificabili che hanno suscitato il solito polverone sui social, tra chi ha chiesto l’immediata squalifica e chi attende la diretta del venerdì sera per vedere come e se Signorini proteggerà ancora una volta Katia.

Si tratta dell’ennesimo scivolone tinto dai colori dell’omofobia per Ricciarelli. Nelle scorse settimane aveva etichettato gli occhiali indossati da Tommaso Eletti come “da fro*io”, mentre le camicie floreali di Alex Belli vennero definite “da ricch*one”. Dinanzi a quei casi il Gf Vip non è intervenuto in alcun modo. D’Anelli, già visto all’interno del Grande Fratello nel corso dell’undicesima edizione, ha avuto flirt con Guendalina Tavassi, Francesca Cipriani, Flavia Vento, Malena, Emanuela Tittocchia e attualmente è fidanzato con Silvana Curcio.

Nel corso della prossima puntata serale del reality, probabilmente, Biagio verrà messo a conoscenza delle parole di Katia, alla quale qualcuno dovrebbe spiegare che si è uomini anche se omosessuali. Dover assistere alle soglie del 2022 a simili etichettature, uscite direttamente dal tubo catodico degli anni ’60, appare francamente imbarazzante. E quantomai insostenibile.