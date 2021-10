Gf Vip, Giucas Casella fa coming out: “Sono stato con un uomo, potrebbe riaccadere”

< 1 minuto di lettura

71enne personaggio televisivo famoso soprattutto per i suoi numeri di ipnosi ed escapologia, Giucas Casella ha fatto coming out all’interno del Grande Fratello Vip. Padre di James, avuto nel 1987 dalla relazione con la modella Carol Torr, Casella, che fa coppia con Valeria Perilli da oltre 30 anni, ha rivelato di aver avuto in tenera età anche un flirt con un ragazzo.

Sono stato anche con un uomo, è successo, sì. Per me è normalissimo. Mi ricordo in collegio, tra di noi, ma sarà successo anche a voi. Non c’è niente di male. Ognuno è libero, per me è normalissimo tutto questo, poi ognuno si fa la sua strada.

Casella è poi entrato nello specifico, sottolineando come “non è che quando tu vai con un uomo sei omosessuale, ma a me è successo e se dovesse risuccedere mica dico di no. Anche se oggi magari direi di no. Un conto è quando sei giovane e puoi fare quello che vuoi. Adesso non ci penso neanche più, anche se vedo una persona che mi può piacere mi reprimo, non faccio il passo avanti, poi se è una cosa straordinaria ci posso ricascare“.

Nel 1978 Giucas riuscì ad attirare l’attenzione di Pippo Baudo, che lo invitò a partecipare a Domenica In. Da allora non si è più fermato.