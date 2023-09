Giacomo Cavalli, dal surf alle luci della moda: ecco tutto quello che sappiamo su di lui

0:00 Ascolta l'articolo

Il mondo dei social, della tv e dello sport – lo sappiamo – è costellato di personaggi che attirano la nostra attenzione per poi cadere nel dimenticatoio in un battito di ciglia.

Non è questo il caso, però, del modello bresciano Giacomo Cavalli che, salito alle luci della ribalta nel 2022 per via della sua relazione con la conduttrice e speaker Diletta Leotta, è riuscito a trovare una propria dimensione anche dopo la fine di questa chiacchieratissima storia d’amore.

Giacomo Cavalli: il suo rapporto con il mare e lo sport

Classe 1993, Giacomo Cavalli è figlio del noto velista Beppe Cavalli, da cui ha ereditato la passione per lo sport – come dimostrano i contenuti postati sul suo profilo Instagram. Che sia in Italia o all’estero, infatti, il giovane si dà alla tavola da surf. Il mare è il suo elemento ed è stato egli stesso ad ammetterlo in un’intervista rilasciata nel 2018 a Esquire:

“Cavalcare un’onda di due metri al tramonto di fronte a una spiaggia deserta è semplicemente impagabile. Il respiro dell’oceano, il sole che si nasconde dietro l’orizzonte e il vento che ti punge il viso ti fanno diventare una sola cosa con la natura. Il surf è avventura, è andare nelle isole più remote della terra e scoprire nuovi posti da provare, è nuova cultura da scoprire”.

Sul suo profilo Instagram, però, è possibile vederlo non solo sulla tavola da surf ma anche alle prese con il kitesurf, una disciplina che si basa sull’utilizzo di una vela spinta dal vento. Una passione quella per il mare che ha portato Giacomo Cavalli ad ottenere il titolo di vicecampione del mondo Juniores e persino di sfiorare le Olimpiadi di Rio del 2016.

Giacomo Cavalli, la sua passione per la moda

Giacomo Cavalli, però, dopo essersi laureato a Brescia in Economia e Gestione Aziendale e aver conseguito una laurea specialistica in management all’Università Bocconi di Milano, e aver abbandonato il sogno sportivo, è approdato nel mondo della moda dove ha avuto modo di lavorare come modello testimonial per brand importanti come Armani, Dolce & Gabbana, Bulgari, Tommy Hilfiger, Liu Jo e Ports.

Dal gennaio 2017 fa parte dell’agenzia di moda Elite Model Management che gli ha permesso di trasformare la sua passione per la moda in una vera e propria professione, facendosi conoscere in tutto il mondo grazie al suo charme mediterraneo.

Grazie a questo successo, attualmente Giacomo può contare quasi 100 mila seguaci su Instagram che seguono costantemente le sue avventure. Una vera e propria eccellenza italiana che siamo sicuri presto saprà ancora far parlare di sé o, perché no, magari approdare in tv.

