Addominali scolpiti, bicipiti da urlo e capelli ricci lunghissimi sul volto: ecco come si presenta oggi il content creator Gian Maria Sainato, divenuto noto al grande pubblico nel 2016 per aver partecipato a Riccanza al fianco di Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. Un cambiamento davvero importante che lo ha portato a maturare mentalmente e ad acquisire una buona sicurezza di sé anche dal punto di vista fisico.

Un grow up eclatante che fonda, però, le proprie radici in una travagliata storia personale condivisa da egli stesso su Instagram il 20 giugno 2021: “Mangiare (tanto) era diventato lo sfogo quotidiano ai miei problemi, uno “sfogo” che mi ha portato ad ingrassare di 18kg. Facevo fatica a guardarmi allo specchio senza maglietta, anzi, a dire la verità non lo facevo proprio, ero consapevole di non piacermi fisicamente e quindi mi nascondevo“.

“Una mattina ho avuto il coraggio di guardarmi allo specchio e riflettere, con me stesso; mi sono dato (tanta) forza e ho iniziato seriamente e senza scuse, dieta e allenamento“, prosegue Gian Maria Sainato. “Da quel momento, il solo pensiero di iniziare un percorso con l’obiettivo di migliorarmi ha iniziato a farmi stare bene, mente e corpo. Dal giorno dopo ho iniziato a fare attività fisica in casa (le palestre erano chiuse) e a seguire un’alimentazione pian piano sempre più sana“.

“È stato difficile, un percorso durato più di un anno che ad oggi mi rende fiero di guardarmi allo specchio senza maglietta, senza vestiti, ma soprattutto senza paure […]. Ora mi sento bene con me stesso, fisicamente ma cosa più importante: mentalmente. Stare bene con se stessi poi significa indubbiamente stare bene anche con gli altri“, termina il content creator, accompagnando con queste parole uno scatto nel quale appare in una doppia veste: da un lato con qualche chilo in più e dall’altro, invece, in ottima forma con un fisico asciutto ottenuto grazie ad una giusta alimentazione e a dure sessioni di attività sportiva.

Un percorso lungo e tormentato che Gian Maria non ha mai nascosto ai suoi follower e che gli ha permesso prima di conquistare il cuore dei suoi fan e poi di approdare in televisione nelle vesti di opinionista, facendosi apprezzare per la sua onestà e trasparenza. Sainato, infatti, ha sin da subito dimostrato le sue capacità dialettiche e ha persino accusato in diretta tv a Domenica Live l’ex gieffino Tommaso Zorzi di aver fatto coming out al posto suo durante la prima edizione di Riccanza, portandolo a vivere dei momenti molto complicati con la sua famiglia che non era a conoscenza della sua omosessualità.

Oggi, però, è acqua passata e Gian Maria ha cacciato quei mostri che lo spaventavano e ha imparato ad accettarsi per ciò che è, mostrandosi quotidianamente sui social come un uomo sicuro di sé e consapevole della propria fisicità, ottenuta con fatica e dedizione pur di riuscire a sorridere e a guardarsi di nuovo allo specchio.

Insomma, un cambiamento radicale per il content creator 27enne che ogni giorno conquista migliaia di like e commenti su tutti i social e che siamo sicuri gli permetterà, se i rumors sulla sua possibile partecipazione in qualità di naufrago alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi dovessero risultare veri, di vivere un’esperienza incredibile in Honduras.

