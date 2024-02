Chi è Jorge González, uno dei favoriti del Benidorm Fest per rappresentare la Spagna all’Eurovision?

4 min. di lettura

Il cantante madrileno Jorge González è uno dei volti più noti del Benidorm Fest 2024, la manifestazione canora che da tre anni a questa parte seleziona l’artista che dovrà rappresentare la Spagna all’Eurovision Song Contest, che quest’anno si svolgerà in Svezia grazie alla vittoria, nel 2023, di Loreen con il brano “Tattoo“.

Specializzato in canzoni pop e melodiche dal sapore gitano, Jorge González è uno degli artisti più amati in Spagna che negli ultimi anni è riuscito a farsi apprezzare non solo per la sua bravura ma anche e soprattutto per la sua storia personale. Egli, infatti, dopo un rapporto durato ben 13 anni con una donna avrebbe scoperto la propria omosessualità.

Con le sue radici gitane sempre presenti, l’artista approfitta dell’altoparlante di cui dispone per denunciare la discriminazione che lui e i suoi familiari hanno subito e continuano a subite.

Proprio qualche mese fa, l’artista ha raccontato in tv di una delle sue ultime esperienze mentre cercava di affittare un appartamento: “Mi dispiace, ma non affitto l’appartamento agli zingari“, gli avrebbe detto il proprietario.

Ma cosa sappiamo di lui, della sua carriera e della sua vita privata?

Ecco cosa siamo riusciti a scoprire noi di Gay.it!

Jorge González: vita privata

Jorge González è nato il 22 settembre 1988.

Cresciuto a Villarejo de Salvanés, a Madrid, da adolescente Jorge ha lavorato con la sua famiglia, di origine zingara, nel mercato settimanale, attività che lo ha temprato nelle difficoltà della vita e gli ha insegnato fin da piccolo il valore delle cose. La sua passione, però, è sempre stata per la musica tanto che nel 2018 ha preso parte alla quinta edizione di Operación Triunfo, classificandosi all’ottavo posto.

González ha due figli, Aday e Nayra (rispettivamente di 12 e 9 anni), nati dal suo matrimonio durato ben 13 anni con l’ex moglie Arabia Fernández. I due hanno persino partecipato a “Los Gipsy Kings” , un docu-reality andato in onda sul Cuatro nel quale veniva raccontava la vita quotidiana di diverse famiglie zingare.

La separazione tra Jorge e Arabia è arrivata nel 2018 e non è stata amichevole. Era l’inizio del 2022 quando la moglie condivideva sui social un’immagine del musicista con il seguente messaggio: “È uscito allo scoperto! La guerra sta iniziando. Sono stata in silenzio per 4 anni“, commentando di fatto l’omosessualità dell’ex marito. Salvo poi chiedere scusa per lo sfogo fuori luogo avuto sui social.

Insomma, ora non sappiamo quale sia la situazione sentimentale di Jorge González ma ciò che è certo è che dopo l’esperienza con la madre dei suoi figli potrebbe essere fidanzato con un uomo, ma anche con una donna.

Jorge González: la sua carriera

Jeorge Gonzalez è salito alle luci della ribalta nel 2006 quando ha partecipato in qualità di concorrente alla quinta edizione di Operación Triunfo, amatissimo talent show spagnolo che va alla ricerca delle nuove star della musica. Sebbene si sia classificato solo all’ottava posizione, Jorge si è fatto apprezzare dal pubblico e ha firmato un contratto con la casa discografica Vale Music.

Con questa etichetta ha pubblicato il suo primo album, dal titolo Dikélame, che gli ha permesso di crescere ulteriormente e di conquistare una fetta sempre più amplia di pubblico. Nel 2009 è arrivato il secondo EP: Vengo a enamorarte.

In quello stesso anno González ha preso all’Eurovisión 2009: El retorno, ovvero il processo di selezione nazionale per individuare il rappresentante spagnolo per l’Eurovision Song Contest che in quest’anno si svolgeva a Mosca. Purtroppo Jorge non vinse la competizione ma, in ogni caso, continuò a far parlare di sé e della sua musica.

Proprio per le sue capacità canore e interpretative, nel 2020 Jorge González è stato selezionato come concorrente dell’ottava edizione della versione spagnola di “Tale e Quale Show”, aggiudicandosi la vittoria con il 36% dei voti. Da quel momento le sue comparsate in tv sono cresciute a dismisura, permettendogli di tornare in auge e farsi apprezzare dal pubblico spagnolo, e non solo.

Sul suo account Instagram conta più di 100.000 follower (aggiornamento al 03/02/2024, ndr.). Qui, oltre ad utilizzarlo come vetrina per tutte le sue collaborazioni, ama mostrare la sua passione per lo sport e la sua bella forma fisica.

Jorge González: rappresenterà la Spagna all’Eurovision?

Jorge Gonzalez, giunto al suo terzo tentativo di partecipare all’Eurovision Song Contest, ha preso parte al Benidorm Fest 2024 con “Caliente“, una canzone “latina, ballabile, molto piccante e molto focosa” che trae ispirazione dalle sue origini zingare.

“È una canzone molto impegnativa che richiede tutto da me. Tutto quello che ho imparato in questi anni lo devo dimostrare in tre minuti“, ha dichiarato entusiasta Jorge che spera di vincere la competizione e dunque poter rappresentare la Spagna in quella che è la manifestazione canora più famosa in Europa.

“Caliente” è un brano composto da egli stesso con il quale esorta il pubblico a muovere i fianchi insieme a lui che sul palco, accompagnato da quattro ballerini, si scatena a passi di danza. Il tutto con indosso un abito nero cucito apposta su di lui che mette in risalto il suo fisico statuario.

“Ti sto dando il cuore, ecco che vengo da te a modo mio“, è la frase iniziale del brano che è già riuscito a conquistare i social, diventando virale prevalentemente su TikTok soprattutto per l’esibizione che l’accompagna.

Una vera dichiarazione d’intenti che definisce perfettamente il carattere di questo cantante madrileno che si è presentato sul palco del Benidorm Fest 2024 così com’è: senza soluzione di continuità e fedele alle sue origini.

