Gianni Morandi e la legalizzazione della cannabis a Sanremo 2023: “Io ‘sta cannabis la devo provare”

Il tema della legalizzazione della cannabis e delle cosiddette droghe leggere torna ciclicamente a interessare l’opinione pubblica. Tornano, soprattutto, regolarmente le richieste e gli appelli al governo che ha già più volte dichiarato di non avere alcuna intenzione di legalizzarle.

Ultimo in ordine di arrivo è stato l’appello arrivato direttamente dal Festival di Sanremo 2023 a opera di Fedez e J-Ax. I due rapper, infatti, hanno condiviso il palco dell’Ariston durante la serata dedicata ai duetti. Sotterrata l’ascia di guerra che negli anni scorsi aveva diviso i due cantanti, Fedez si è unito in un medley dei più grandi successi degli Articolo 31, in gara con “Un bel viaggio”. Non poteva certo mancare, tra le canzoni ripercorse, anche “Ohi Maria”. È proprio durante questo brano, mentre il coro ripeteva sulla melodia la parola “Maria” che J-Ax e Fedez si sono scambiati uno sguardo d’intesa prima di gridare “Giorgia, legalizzala!”.

L’appello, chiaramente indirizzato a Giorgia Meloni, è subito rimbalzato online e, mentre i deputati di Fdi hanno ribadito di non voler legalizzare la cannabis, la questione è arrivata anche nella conferenza stampa del Festival di questa mattina. La weed wave, come è stata definita, sembra aver coinvolto anche Gianni Morandi che, alla domanda sulla provocazione di Fedez, ha risposto in modo molto pacato e, per usare il gergo più giovanile e da social, “sciallo”.

«Io ‘sta cannabis non l’ho mai provata, la devo provare»

Gianni Morandi è già diventato ormai un’icona del Festival e, se Twitter è riprova di qualche cosa, una proficua fonte di meme che si aggiorna dalla prima serata di martedì. È già virale la sua risposta, con cui si è esposto circa la legalizzazione della cannabis e ha fornito un divertente aneddoto su come abbia una piantagione di fronte a casa sua:

«Davanti a casa mia a Bologna c’è un grandissimo allevamento… Allevamento si dice? Coltivazione! Coltivazione di canapa. Torno e sento un profumo… Si vede che la usano anche per la medicina. Non so rispondere a questa cosa qua. Se lui [Fedez, ndr] dice questo, tanto chi la vuole usare la usa»

Nel mezzo dell’ondata mediatica che ha travolto ancora una volta Fedez e le sue uscite durante l’esibizione sulla Costa Concordia e il suo freestyle contro il governo, le dichiarazioni bonarie e innocenti di Gianni Morandi, settantottenne ancora con lo spirito di un ragazzino, sono una ventata d’aria fresca in questa edizione di Festival.

