“Lə ballerinə sono di tutte le taglie, nessuno può fermarci” intervista ad Erik Cavanaugh

Erik Cavanaugh, 30 anni e originario di Pittsburgh, è il ballerino-coreografo che sta lavorando per cambiare il significato di “avere un corpo da ballerino”.

“Balli? Hai un corpo? Allora hai un corpo da ballerino”

Semplice e conciso il suo slogan portafortuna, che ha permesso ad Erik di guadagnarsi una popolarità mediatica e professionale mondiali.

Un esordio inaspettato ed esplosivo, la storia del ragazzo della porta accanto con un sogno grande quanto la sua determinazione; la passione di Erik per la danza inizia infatti al liceo alla Carpelz Dance di Pittsburgh, dove i suoi istruttori lo spronano ad andare avanti, nonostante le difficoltà legate al suo peso.

Erik Cavanaugh ha 23 anni, si divide tra il lavoro come cameriere in una pizzeria e il tempo libero dedicato alla danza, quando un video che lo vede impegnato sulle note di “Eye of the Needle” di Sia raccoglie ben nove milioni di visualizzazioni sui social; a quel punto, per Cavanaugh arriva America’s Got Talent, lo spettacolo SavageXFenty Vol 3 di Rihanna e la collaborazione con numerose celebrità come Fergie, Ashton Kutcher, Nicey Nash, Lisa Rinna, Todrick Hall e molti altri.

Erik Cavanaugh ora vive a Los Angeles, dove lavora come ballerino professionista e coreografo, e continua a utilizzare i social media per entrare in contatto con quante più persone possibile e promuovere il suo messaggio “Lə ballerinə sono di tutte le taglie”.

L’abbiamo incontrato per voi.

Quando hai iniziato a ballare?

Ho iniziato la mia formazione come ballerino all’età di 16 anni. Inizialmente stavo lavorando per diventare una performer di teatro musicale, quindi avevo una certa formazione sul movimento, ma in quel momento ho capito che il mio cuore era attratto dalla danza. Ho frequentato un liceo artistico e al terzo anno sono passato dal teatro musicale alla danza e da allora ho iniziato ad allenarmi.

Quale messaggio ti piacerebbe divulgare con il tuo lavoro?

Tutto è possibile, purché si creda di averne le capacità e ci si spinga oltre, senza lasciare che nessuno ci fermi.

Hai mai subito episodi di discriminazione sul lavoro?

Ho avuto un paio di casi in cui mi sono sentito trattato in modo inferiore a causa del mio corpo, ma preferisco non entrare nei dettagli, perché sto ancora lavorando come ballerino e questo potrebbe portare a inutili drammi.

Ha mai ricevuto commenti dai colleghi ballerini professionisti?

Ho ricevuto solo commenti positivi da coloro con cui ho lavorato e che considero colleghi, ho stretto amicizia con ballerini che ho ammirato per anni e sono stato trattato alla pari.

Fuori dai social media, pensi che nel mondo del lavoro ci possa essere posto per le persone con una fisicità diversa come la tua?

Assolutamente sì! Ho lavorato in televisione, al cinema, in video musicali, in festival musicali, nella moda e altro ancora! Ho una carriera appagante che esiste anche al di fuori dei social media.

Che rapporto hai con il tuo corpo?

Va bene. Alcuni giorni sono migliori, altri peggiori, ma sto sempre lavorando per sentirmi più accettabile nei confronti di chi sono e per celebrare il corpo che ho in ogni fase del mio percorso. Puoi mandare un messaggio ai lettori italiani di Gay.it? Se avete un sogno, realizzatelo. Avete la possibilità di diventare qualsiasi cosa, non sarà facile e ci saranno degli ostacoli, ma voi sarete così forti, da non dubitare delle vostre possibilità.

https://www.instagram.com/erikcavanaugh/

https://www.erikcavanaugh.com/

