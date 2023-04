I Trocks tornano in Italia: vieni a vederli con Gay.it!

0:00 Ascolta l'articolo

Tuttə li conoscono come Trocks, anche se il loro vero nome è Les Ballets Trockadero de Monte Carlo. E anche se il nome fa pensare alla Francia, sono in realtà nati come gruppo di ballo nel 1974 a New York, in uno spettacolo Off-Off-Broadway. Ora i Trocks stanno per tornare in Italia con due spettacoli imperdibili al TAM Teatro Arcimboldi Milano, il 15 e 16 aprile.

Il loro successo è stato pressoché immediato, stupendo con l’incredibile mix di ironia, comicità e tecnica nel ballo. Con le loro tournée si sono esibiti in oltre 600 città in 40 Paesi diversi. La loro peculiarità è quella di portare in scena parodie dei balletti più classici, aggiungendoci un tocco che definiscono “en travesti”. I numeri sono eseguiti da ballerini che ricoprendo tutti i ruoli possibili – da cigni a spiritelli acquatici e principesse con scarpette a punta e tutù – stupiscono ogni volta con il loro talento e l’assoluta naturalezza con cui eseguono i passi.

Lodati dalla stampa e dalla critica internazionali, lo spessore artistico di Les Ballets Trockadero de Monte Carlo non ha fatto che arricchirsi e migliorare, arrivando a creare uno show intenso, frizzante e divertente fatto di ballo, musica, comicità, colori e tanto talento.

Il direttore artistico Tory Dobrin, dirige un gruppo di oltre trenta ballerini, insieme al direttore esecutivo Liz Harler e il direttore associato Isabel Martinez Rivera. Per le due date al Teatro Arcimboldi di Milano, i Trocks hanno in serbo un programma grandioso, composto dall’Atto II de Il lago dei cigni, con la coreografia originale di Lev Ivanovich Ivanov, la suite di Vivaldi con le coreografie originali di George Balanchine e la Walpurgisnacht, ispirata al Valepurgeyeva Noch del Balletto Bolshoi. Si aggiungeranno anche due brani a sorpresa, che non verranno svelati prima dello spettacolo.

Quello dei Trocks è uno spettacolo che da oltre quarant’anni stupisce per la sua originalità e Gay.it è prontə a portarvi proprio al Teatro degli Arcimboldi per assistervi.

I primi 24 fortunati potranno fare richieste per 1 ingresso omaggio per Les Ballets Trockadero de Monte Carlo al Teatro degli Arcimboldi di Milano per il giorno

Sabato 15/04 ore 21:00

Compilando il modulo qui sotto. I biglietti saranno riservati in ordine temporale e non possiamo garantire che tutte le richieste vengano soddisfatte.

