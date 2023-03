Il punk rivoluzionario di Teatro Arcobaleno: danzando contro il bullismo

0:00 Ascolta l'articolo

Possiamo combattere il bullismo ballando? La risposta ce la danno 12 scuole di Bologna, che per l’anno scolastico 2023 seguiranno ben 80 laboratori gratuiti di danza e movimento, aperti a 500 studenti dai 4 ai 18 anni, includendo anche insegnanti e famiglie.

Dal 1 Marzo a Maggio 2023, gli istituti bolognesi collaboreranno insieme all’associazione Teatro Arcobaleno, progetto rete che insieme al coinvolgimento delle più importanti associazioni LGBTQIA+ e teatrali del territorio – tra cui Gender Bender, Cassero LGBTI+ Center, Emilia Romagna Teatro ERT, Teatro Nazionale, ATER Fondazione, Teatro Laura Betti, ITC Teatro, Teatro dell’Argine, La Baracca – Teatro Testoni Ragazzi, Centro Studi sul Genere e l’Educazione dell’Università degli Studi di Bologna – educa attraverso i suoi laboratori ad un linguaggio libero e trasversale.



Affidandosi alla centralità al corpo, che i coreografi chiamano “strumento privilegiato”, i laboratori creano connessioni e legami essenziali per relazionarci con l’altr*. Ma soprattutto Teatro Arcobaleno porta nell’ambiente scolastico un linguaggio che oltrepassa identità o sessualità, permettendo ad ogni soggetto coinvolto di esprimersi, liberarsi, e muoversi oltre quel vecchio stereotipo che vorrebbe la danza “una cosa da femmine”.



A partire dal 2013, quando misero in programma La Bella Rosaspina Addormentata, spettacolo diretto e scritto da Emma Dante che rivisitava la fiaba di Perrault con protagoniste due donne lesbiche (facendo esplodere i capillari a Pro Vita e compagnia cantante).

Sotto la supervisione di sei affermati coreografi, attraverso 80 incontri gratuiti gli studenti potranno esplorare le mille sfumature dell’espressione di sé, in un processo artistico e teatrale che mina ad accogliere le diversità e celebrarle, svincolandole da quei ruoli di genere ormai arcaici.

Dal Giardino Motorio di Nicola Galli ai percorsi STARS e FATTI VIVO di Marco D’Agostin e Stefania Tansini (entrambi vincitori del prestigioso Premio UBU, tra i riconoscimenti teatrali più importanti in Italia). Si uniscono anche Daniele Ninarello e il suo NOBODY NOBODY NOBODY it’s ok not be ok, in collaborazione alla sociologa Mariella Popolla, tutto esteso nell’area metropolitana di Bologna fino al liceo artistico di Forlì, dove Laura Guidetti porterà il laboratorio Guardami Meglio.

Un progetto che non conosce limiti di alcun tipo, come in Gonna Be della coreografa Camilla Monga, che tra le tante ha visto anche la partecipazione due bambine di nove anni. Una russa che abita in Italia da tempo, e l’altra scappata dall’Ucraina al sorgere del recente scontro bellico. L’incontro tra le due ha dato forma a qualcosa di magico: “Quello che mi ha colpito è la loro complicità, spontanea e incredibile” racconta Monga.

Ispirate dalla musica e gli spunti di Monga, insieme hanno risposto alla guerra con un “punk zodiacale” (titolo scelto da loro, unendo il potere rivoluzionario del punk alla previsione di un futuro migliore), raccogliendo e donandosi fiori immaginari a vicenda.

Tutto sule note di Oh, Superman di Lory Anderson che – neanche a farlo apposta – è un augurio di speranza.

Attraverso una danza “tutta loro”, le due si prendono cura l’una dell’altra, attraverso piccoli gesti di sostegno e un’intesa speciale: “Le avrei guardate per ore” racconta Monga al Corriere “A questa età, sono molto solidali tra loro i bimbi, sanno tanto di quello che succede nel mondo”.

