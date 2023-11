I film LGBTQIA+ della settimana 20/26 novembre tra tv generalista e streaming

0:00 Ascolta l'articolo

Lunedì 20 novembre, Tina su La7 alle ore 23:30

Cult di Brian Gibson del 1993, con una superba Angela Bassett nei panni dell’iconica Tina Turner, il film adatta la celebre autobiografia della cantante, quasi tutta centrata sul conflittuale rapporto con il violento Ike Turner, interpretato per l’occasione da Laurence Fishburne. Nascita di una leggenda.

Martedì 21 novembre, Passages su Mubi

Tre amanti si muovono in un vortice di desiderio e risentimento nell’ultimo film di Ira Sachs (THE TONES OF LOVE, FRANKIE). Fresco, onesto ed emozionante, il film esamina con acume il caotico mondo delle relazioni amorose. Proprio come i suoi vitali protagonisti – Franz Rogowski, Adèle Exarchopoulos e Ben Whishaw – questo dramma relazionale dalla fluidità disarmante emana sex appeal.

Mercoledì 22 novembre, Due Partite su Rai Movie alle ore 19:30

Anni Sessanta. Ogni giovedì pomeriggio quattro amiche si riuniscono per giocare a carte e si raccontano amori e tradimenti, teorizzando la maternità, la vita e i problemi del matrimonio. Trent’anni dopo: le figlie si ritrovano al funerale di una delle madri. Sono le stesse bambine che, durante le partite a carte, giocavano nella stanza accanto. Come le loro madri, si confidano sogni e paure, il tempo che passa, il rapporto con il lavoro, il desiderio di maternità.

Adattamento dell’omonima pièce teatrale di Cristina Comencini, con un cast stellare: Margherita Buy, Isabella Ferrari, Marina Massironi, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Valeria Millilo, Alba Rohrwacher e Claudia Pandolfi.

Giovedì 23 novembre, Thelma e Louise su La7d (canale 29) alle ore 21:30

Due casalinghe vittime delle proprie vite decidono di partire per una vacanza che si trasformerà nella più grande e tragica avventura della loro esistenza.

Capolavoro di Ridley Scott con due memorabili Geena Davis e Susan Sarandon, affiancate per l’occasione da un giovanissimo Brad Pitt, Michael Madsen e Harvey Keitel. Premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale a Callie Khouri.

Venerdì 24 novembre, Pepi, Luci, Bom e le altre ragazze del Mucchio su Cielo (canale 26) alle ore 23:15

La giovane Pepi coltiva marijuana sul terrazzo di casa e si fa cogliere in flagrante da un burbero poliziotto, che in cambio del silenzio la priva della sua verginità . Pepi vuole vendicarsi tramite Bom, sua grande amica, e di altri amici in maschera (che fra l’altro sbagliano vittima e pestano il gemello). Bom, sedicenne virago tutta punk e rock, allora viene convinta da Pepi a corrompere Luci (la moglie del poliziotto) la quale, trascurata e vessata da un marito maschilista, viene sedotta e sfoga, subendo umiliazioni e frustazioni, il suo masochismo, trovando il più largo soddisfacimento nelle autentiche botte e violenze coniugali. Successivamente le tre donne affrontano altre situazioni, fra i suonatori della piccola “band” di Bom, drogati e invertiti, turpi concorsi pubblici.

Prima, storica regia ufficiale di un giovanissimo Pedro Almodóvar.

Sabato 25 novembre, Freddie Mercury – The Great Pretender su Nove alle ore 23:40

Documentario del 2021 di Rhys Thomas, è il racconto di uomo dalla personalità magnetica, misteriosa, raccontato da amici, parenti, fan, colleghi, accompagnato da immagini ed interviste inedite sulla sua persona nella vita quotidiana e in quella professionale.

Domenica 26 novembre, Fabulous su Prime Video

Dopo anni passati nelle ball di tutto il mondo, Lasseindra Ninja, ballerina professionista transgender, torna in Guyana Francese per portare il voguing nel suo paese d’origine. Attraverso un workshop fa emergere le storie di ragazzə costretti a vivere la propria intimità in solitudine, vittime di pregiudizi e rigidi modelli socio-culturali.

