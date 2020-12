I migliori profumi speziati per viaggiare con i sensi

Profumi speziati per lasciarsi trasportare, magari socchiudendo gli occhi. Persone, luoghi, memorie sono sempre associate ad una fragranza.

Ma oggi, nell’impossibilità di muoversi fisicamente è importante creare una comfort zone olfattiva anche per sè stessi, e l’olfatto è il senso che più si presta ad incidere sul nostro umore.

Al mondo esistono due tipi di uomini, quelli che indossano la stessa fragranza per anni (anche decenni) e altri che la cambiano in base all’umore del giorno. Che voi abbiate di fronte un adepto o un eclettico pioniere di nuove fragranze, una cosa è certa: quelli speziati sono un must have maschile che piace più o meni a tutti. Le fragranze sono spesso suddivise in categorie macro, fresche, legnose, speziate, floreali, e conoscere almeno questo è utile per capire come far felice qualcuno con un regalo azzeccassimo. Tra note di testa e di fondo, spezie varie e atmosfere da mille ed una notte, ecco i migliori profumi speziati per farlo felice a Natale e non solo.

Ecco la nostra lista dei migliori profumi speziati da uomo.

SpiceBomb

Spicebomb, come evoca il nome è una vera e propria esplosione di spezie. L’arma di seduzione di Viktor & Rolf racchiusa in un flacone a forma di granata e ideata da Olivier Polge, presenta note che partono dal Pepe Rosa, passando da Zafferano e Paprika per arrivare al tabacco, sapientemente mixate per dare vita ad una profumazione avvolgente deciso e sensuale, presente anche nella crema pre rasatura e dopo barba (nella Christmas Box sopra), che farà felice gli amanti del genere. Imperdibile nel box metallico Natalizio con anche crema pre ed after shave.

Tobacco Oud Intense

Tobacco Oud Intense di Tom Ford è una miscela di erbe, fiori e tabacco speziato. Note di Ambra, Fava Tonka e Labdanum si mescolano alle note principali per un profumo inebriante e caldo. Da spruzzare rigorosamente sui polsi ci consigliano.

Venetian Blue

Venetian Blue Intense da parte della collezione Nobil Homo di The Merchant of Venice. Custodita in una boccetta d’artista in vetro che rievoca le antiche stoffe veneziane, mixa patchouli e betulla a fresche e piccanti spezie che si miscelano alla dolcezza della mela e dell’ananas dando vita ad una fragranza che è un trionfo di freschezza.

BlackPepper

Blackpepper fa parte delle fragranze no gender di Comme des Garçons, ovviamente parte della famiglia degli speziati, contiene essenze di Pepe Nero, Cedro, Patchouli, Legno di Agar e Fava Tonka.

Byredo

Ispirato alle fotografie di Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin, 1996 di Byredo è una fragranza che presenta una calda miscela di pepe nero, pelle e patchouli. Ogni scatola è decorata con una fotografia “Kirsten 1996”.