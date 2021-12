I tour del 2021 in Italia, Harry Styles e Billie Eilish in cima alle classifiche

2 minuti di lettura

È periodo di classifiche per tutti! Seppur molte lasciano il tempo che trovano, è sempre interessante analizzare quali personaggi e quali temi di anno in anno sono risultati più rilevanti di altri.

In campo musicale sono svariate le classifiche, tra gli album, i singoli, i cantanti, i temi trattati all’interno delle canzoni. Ma con una pandemia ancora in corso, che ci ha impedito di partecipare a concerti ed esibizioni live, viene da chiedersi:

Quali sono stati i tour di cui i fan sono stati più entusiasti quest’anno?

Gli esperti di intrattenimento di TicketSource hanno rivelato quali tour europei (e mondiali) erano più richiesti nel 2021. Analizzando il numero complessivo di ricerche di biglietti su Google per ciascun artista in tournée nel 2021, lo studio ha scoperto che Harry Styles è stato il live più richiesto in Italia.

Per il cantante britannico è stato un anno di successi, la sua fama è in costante ascesa, grazie anche alla collaborazione e amicizia di Gucci e del suo direttore creativo Alessandro Michele, che ha aiutato Styles nella costruzione di un’estetica queer e fluida, in linea con lo zeitgeist contemporaneo. Il cantante ha inoltre portato in giro per il mondo il suo tour, in cui ha lanciato messaggi coraggiosi e positivi per la comunità LGBTQIA+, aiutando anche una sua fan a fare coming out con la propria madre. Altra novità del 2021 per Harry Styles, è il lancio del suo brand di cosmetici inclusivi e gender-neutral.

Il successo di Harry Styles non è solo limitato al suo paese d’origine, ma si è diffuso a livello globale, con un totale di 130 paesi che mostrano attenzione per il suo tour.

Harry Styles è primo anche nella classifica dei più cercati durante il 2021. Non sorprende vedere Billie Eilish arrivare seconda con un totale di 381.600 ricerche. Il suo nuovo album Happier Than Ever è arrivato al numero 1 in 21 paesi e questo studio mostra che il suo tour sta creando il maggior fermento online in 25 paesi in tutto il mondo.

È un successo per le nuove generazioni e per la comunità LGBTQIA+, i due cantanti sono tra i più influenti al mondo e sono molto attivi sul fronte dell’inclusività e dell’autodeterminazione per le persone queer.