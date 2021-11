Harry Styles aiuta una fan a fare coming out durante un concerto (VIDEO)

< 1 minuto di lettura

Icona genderless della musica internazionale, Harry Styles, che tornerà presto al cinema in qualità di attore indossando gli abiti di un poliziotto bisessuale, ha aiutato una sua fan a fare coming out con la mamma nel corso di un concerto andato in scena a Milwaukee.

Tra un canzone e l’altra l’ex One Direction si è accorto di un cartello tenuto da una giovane vicino al palco. “Mia madre è nella Sezione 201. Mi aiuti a fare coming out??“, c’era scritto a lettere cubitali. Dopo aver individuato la mamma della fan dall’altra parte dello stadio, Harry è tornato di corsa dalla ragazza e le ha chiesto: “Vuoi pensarci tu o preferisci che lo faccia io? Certo, c’è un sacco di gente qui, non lo sapevi? Pensaci bene“. Correndo in direzione della mamma, Harry ha urlato “Lisa… è lesbica!“, tra gli applausi del pubblico, mentre la madre si è commossa dalla felicità, andando a salutare sua figlia.

Un coming out (il terzo in 3 anni ad un concerto del cantante) davanti a decine di migliaia di persone, al cospetto di uno stadio urlante, presto diventato virale su TikTok. Il mese scorso Harry è stato criticato da Billy Porter, che l’ha accusato di indossare abiti femminili perché “è la cosa giusta da fare, a lui non importa veramente“. Da sempre vicinissimo alla comunità LGBT, Styles guarda sempre più con interesse al mondo del cinema.

Dopo averlo visto in Dunkirk di Christopher Nolan sarà protagonista assoluto in My Policeman di Michael Grandage e in Don’t Worry Darling di Olivia Wilde, senza dimenticare il colpo di scena finale in Eternals (SPOILER) negli abiti di Eros, personaggio che lo introduce ufficialmente nel miliardario Universo Cinematografico Marvel.