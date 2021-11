Harry Styles lancia un beauty brand gender-neutral

2 minuti di lettura

Harry Styles, artista emblema della comunità queer, ha lanciato il suo beauty brand, Pleasing. Il cantante ha annunciato la linea via Instagram e Twitter, pubblicando un’immagine promozionale, tratta dal servizio fotografico dell’ultimo numero di DAZED, con la didascalia “Trova il tuo piacere“.

La gamma di prodotti di bellezza – vegani e cruelty-free – ne comprende, per ora, sei: quattro smalti per unghie, un siero per labbra e occhi a doppia sfera e un siero per il viso. I prodotti sono disponibili per il pre-ordine online e verranno spediti alla fine di novembre, secondo il sito Web appena lanciato del marchio.

“Quando abbiamo deciso che Pleasing avrebbe realizzato prodotti di bellezza, volevo essere sicuro che fossero qualcosa che avrei usato“, ha dichiarato Styles. “Non volevo realizzare prodotti per mascherare le persone, volevo metterle in risalto e farle sentire belle“.

Il cantante negli ultimi anni ha abbracciato un’estetica queer, abbattendo il binarismo di genere, grazie anche alla sua amicizia con Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, che ha fatto dell’essere queer e delle questioni di genere il leitmotiv delle sue collezioni . Harry Styles, a causa del suo abbigliamento, ha ricevuto prima le critiche, poi le scuse di Billy Porter che ha dichiarato al The Sunday Times:

“Tutto quello che lui deve fare è essere bianco ed etero”.

I prodotti della sua linea, sono fedeli al suo essere gender neutral e inclusivo, difatti, i modelli della campagna di Pleasing sono uomini e donne di diversa etnia e con corpi non conformi.

Un comunicato stampa ha affermato che il marchio celebra “la moltitudine di identità uniche nella nostra comunità“. Dichiarando che la linea è stata ispirata dalle perle, che Styles indossa spesso, definendola “un’ode alla bellezza che si trova in una semplice conchiglia“.

Styles si accoda a un elenco sempre più numeroso di celebrità, soprattutto maschili, che hanno lanciato un marchio di prodotti di bellezza, sdoganando (o cavalcando l’onda) l’abbattimento delle barriere di genere. Dal nostrano Fedez e la sua linea di smalti, ad A$AP Rocky, Machine Gun Kelly e Lil Yachty.