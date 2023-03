Il Giovane Mungo di Douglas Stuart diventa serie tv

0:00 Ascolta l'articolo

Dopo aver trionfato agli Oscar 2023 grazie a Everything Everywhere All At Once, la A24 ha annunciato l’adattamento televisivo de Il Giovane Mungo, romanzo di Douglas Stuart edito in Italia da Mondadori. Cult LGBTQIA+ dell’ultimo anno, Il Giovane Mungo diverrà serie tv grazie alla BBC. A darne notizia Deadline.

Protagonisti il protestante Mungo Hamilton e il cattolico James Jamieson. Nati sotto stelle diverse, i due vivono in un mondo iper-mascolinizzato, in due quartieri della Glasgow dei primi anni Novanta, dove i giovani della classe operaia si dividono secondo linee settarie e combattono battaglie territoriali per difendere la propria reputazione. Per essere considerati veri uomini, i due ragazzi dovrebbero essere nemici giurati, eppure diventano migliori amici quando trovano un rifugio nella casetta che James ha costruito per i suoi piccioni da corsa. Mentre si innamorano, si aggrappano l’uno all’altro scoprendo la tenerezza e sognano di fuggire da quella città grigia e inospitale. Mungo deve impegnarsi duramente per nascondere il suo vero io a tutti coloro che lo circondano, specialmente al fratello maggiore Hamish, capo di una banda locale con una brutale reputazione da difendere, che vuole trascinarlo nella piccola criminalità. Con un devastante atto di tradimento, la madre lo manda negli altipiani della Scozia occidentale per fare di lui “un uomo”. Perso nell’entroterra e sotto il controllo di due strani individui dietro i cui scherzi da ubriachi si nascondono violenza e ambiguità, Mungo affronta un’esperienza che non potrà mai dimenticare e deve fare appello a tutta la sua forza interiore e al suo coraggio per riuscire a tornare in un luogo dove lui e James possano ancora avere un futuro.

Arricchendo di lirismo la vita quotidiana dei suoi personaggi, Douglas Stuart, vincitore del Booker Prize 2020 con il romanzo d’esordio Storia di Shuggie Bain, ha disegnato un ritratto di figli senza padre e del miracolo del primo amore, raccontando una storia avvincente e rivelatrice sul significato della mascolinità, sulla violenza che tocca molte persone queer e sui pericoli dell’amare qualcuno.

Il romanzo, acclamato dalla critica, è stato nominato tra i migliori libri dell’anno da Washington Post, NPR, Time, The Guardian, Amazon, Apple BookPage, Reader’s Digest e Times Of London.

Tutto tace sul cast della serie, showrunner e regista. Ma Il Giovane Mungo arriverà in tv.

