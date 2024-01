Jennifer Lopez in un locale gay di Los Angeles fa una sorpresa alla sua sosia drag. Il video è virale

< 1 min. di lettura

Non solo il singolo “Can’t Get Enough” che anticipa l’album “This Is Me… Now”. Jennifer Lopez è pronta a tornare anche con This Is Me…Now: A Love Story, progetto cinematografico di stampo narrativo che arriverà il 14 febbraio su Prime Video.

Un progetto che ci mostrerà una Jennifer Lopez come non l’abbiamo mai vista. Insieme al regista Dave Meyers, Jennifer ha creato un’odissea cinematografica di stampo narrativo, fatta di storie del mito e di guarigione personale. In concomitanza all’uscita del suo nuovo album in studio, che arriva a distanza di dieci anni dall’ultimo progetto, questo film Amazon Original spazierà tra generi diversi, mostrando il suo viaggio verso l’amore, attraverso i suoi stessi occhi.

Nel lanciare This Is Me…Now: A Love Story la popstar ha stupito una drag queen che. si stava esibendo nei suoi abiti al The Abbey, bar LGBTQIA+ di West Hollywood. Mentre la drag queen stava ballando sulle note di “Can’t Get Enough“, Jennifer Lopez, quella vera, è comparsa all’improvviso sul palco. Inizialmente Jo Lopez non ha capito il perchè dell’entusiasmo del pubblico, per poi esplodere dalla gioia quando ha visualizzato J Lo. “Ciao ragazzi“, ha salutato la popstar mandando in delirio i presenti. “Non hai bisogno di me per esibirti“, ha scherzato Lopez.

Sui social Jo Lopez ha così commentato l’iconico avvenimento: “Io. Ho incontrato. MADRE”. I fan le hanno risposto con entusiasmo: “OMG! Jennifer Lopez incontra la suo sosia drag? Questo è LEGGENDARIO!”, ha scritto un utente. Jennifer Lopez stava partecipando a un drag brunch al The Abbey per celebrare il 33esimo anniversario del locale, onorare quanto fatto fino ad oggi da David Cooley (fondatore e amministratore delegato del locale) e promuovere il suo nuovo singolo.

