Sex and the City, le 6 stagioni originali arrivano su Netflix. Sarà così anche in Italia?

In attesa di vedere la 3a stagione di And Just Like That, che uscirà su HBO Max nel 2024, Netflix e Warner Bros. Discovery hanno firmato un mega accordo per far arrivare le sei leggendarie stagioni di Sex and the City in streaming. 94 episodi disponibili su Netflix e chiaramente anche su HBO Max da inizio aprile, scrivono New York Times e Variety, precisando però come l’accordo non sia globale. Per ora la serie sarà visibile anche su Netflix negli Stati Uniti e in molti altri mercati europei. Non è ancora chiaro se ci sia anche l’Italia. L’accordo non include i due lungometraggi di “Sex and The City” né ovviamente il recente spin-off/sequel “And Just Like That”, in Italia visibile su Sky e Now Tv. Si tratta del secondo annuncio “scult” di Netflix della settimana, dopo aver svelato il primo storico arrivo in streaming di Crossroads, film con Britney Spears del 20012.

Nel memorabile “Sex and the City”, trasmesso originariamente su HBO dal 1998 al 2004, Sarah Jessica Parker interpreta Carrie Bradshaw, una 30enne scrittrice single di New York che “trova ispirazione per la sua rubrica dalle autentiche e spesso divertenti imprese romantiche e sessuali dei suoi amanti e delle sue amiche”. Creata da Darren Star e adattata dall’omonima serie di libri di Candace Bushnell, la serie che fece conoscere HBO in tutto il mondo (insieme a I Soprano) tramutò in venerate dive anche le co-protagoniste Kristin Davis, Cynthia Nixon e Kim Cattrall.

Checché se ne dica, Sex and the City ha scritto pagine indelebili a livello televisivo, tra la fine degli anni ’90 e i primi anni ‘2000, vincendo 7 Emmy e 8 Golden Globe. Al termine della sesta stagione il primo strappo, a causa del rapporto ormai logoro tra Kim Cattrall e Sarah Jessica Parker, non solo indiscussa protagonista bensì anche produttrice. Quattro anni dopo la clamorosa reunion cinematografica, in grado di incassare ben 415 milioni di dollari in tutto il mondo, seguita nel 2010 dal tremendo sequel, fermatosi ai 288 milioni di dollari d’incasso. La faida tra Cattrall e Jessica Parker si è a quel punto fatta ingestibile, tanto da far naufragare l’annunciato 3° capitolo.

Nel 2021, un po’ a sorpresa, la decisione di tornare sul piccolo schermo con And Just Like That, revival senza Samantha Jones ormai prossimo ad una 3a stagione, con tanto di immancabili polemiche relative alla presunta cancellazione del personaggio non binario Che Diaz.

Ma questa è un’altra storia.

