Troye Sivan nominato Uomo dell’Anno da GQ

L’anno d’oro di Troye Sivan. Il 28enne cantante sudafricano è letteralmente (e meritatamente) esploso nel corso degli ultimi 12 mesi, spaziando magnificamente tra musica e recitazione. Tra i protagonisti della chiacchieratissima serie televisiva The Idol, prodotta da HBO, Sivan ha poi partorito il suo 3° meraviglioso disco nato da una sveltina, Something To Give Each Other, trainato dal tormentone Rush e dalla bellissima One of Your Girls, strappando le sue prime due storiche nomination ai Grammy nelle categorie “Best Music Video” e “Best Pop Dance Recording.

Anche per questo motivo Troye Sivan è stato eletto Uomo dell’Anno da GQ Australia. Ieri sera a Sydney sono stati assegnati i GQ Men of the Year Awards, con il 28enne ufficialmente incoronato.

“Nessuno ha avuto un anno migliore del sensazionale australiano Troye Sivan”, ha detto a news.com.au il caporedattore di GQ Australia, Jake Millar. “Non solo ha pubblicato il suo acclamato terzo album, che ha vinto quattro ARIA Awards e ha ricevuto due nomination ai Grammy, ma è apparso sullo schermo, sulle passerelle della moda e ha anche trovato il tempo per pubblicare il suo marchio di lifestyle di successo (Tsu Lange Yor). Ecco perché Sivan non è semplicemente uno dei creativi più affermati del Paese, ma è davvero un meritevole vincitore del nostro GQ Man of the Year 2023”.

Sivan, fresco di parodia da parte di Timothée Chalamet e pronto ad andare in tour nel 2024, si è detto onorato del riconoscimento, con l’account ufficiale Spotify che ha celebrato l’evento ricordandogli come “Il 2023 è stato il tuo anno!!!!!!!!!”.

A seguire i vincitori dei GQ Men of the Year Awards.

1. GQ Man of the Year – Troye Sivan

2. Women of Film – Riley Keough e Gina Gammell

3. International Sensation – Noah Beck

4. Social Force – Robert Irwin

5. Breakthrough Musician of the Year – Eddie Benjamin

6. Team of the Year – The Matildas

7. Australian Icon – Adam Briggs

8. Sportsman of the Year – Nathan Cleary

9. Model of the Year – James Parr

10. Creative Force – Dion Lee

11. Artist of the Year – Otis Hope Carey

12. Actor of the Year – Zoe Terakes

13. Breakthrough Actor of the Year – Sam Rechner

14. Solo Artist of the Year – Dom Dolla

15. Breakthrough Sportsman of the Year – Reece Walsh