Eurovision 2024, Il Regno Unito vuole la vittoria con Dizzy di Olly Alexander. Il video ufficiale

33enne cantante, sceneggiatore e attore, Olly Alexander, ex solista degli Years & Years, punta a riportare il Regno Unito sul tetto dell’Eurovision. Scelto per rappresentare il proprio Paese a inizio dicembre, Alexander ha oggi diffuso il singolo con cui proverà a sbancare Malmo. Dizzy!

“Ho scritto questa canzone con Danny L Harle la scorsa estate, parla di un sentimento d’amore travolgente per qualcuno, così intenso da stravolgere il tuo mondo. Ho fatto un sacco di musica nuova con Danny ed entrambi amiamo l’Eurovision, abbiamo mandato alcune canzoni per prenderci in considerazione, sperando che una di loro ci portasse a Malmö e ora eccoci qui, finalmente !! è davvero fuori!!! Sono così orgoglioso di questa canzone e questo video, non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo, sinceramente sono così emozionato!! Grazie per sostenere me e i miei sogni gay!! Sono in una carriera musicale pop da dieci anni e ragazzi, non ho ancora finito! Prometto di fare del mio meglio e diffondere solo amore e baci storditi a tutti voi xxx”.

Queste le parole di Olly, co-fondatore degli Years & Years nel 2010 insieme ad altri 4 musicisti. Rimasti solo in due, nel 2015 con King raggiunge la vetta della classifica britannica. Nel 2016 esce l’album Communion, seguito da Palo Santo. Nel 2021 Olly rimane da solo e firma Night Call, con collaborazioni firmate Elton John e Kylie Minogue. Nel frattempo Alexander porta avanti la sua carriera da attore.

Esordiente al cinema nel 2009 con Bright Star, lo vediamo anche in Enter the Void, I fantastici viaggi di Gulliver, Grandi speranze, Le Week-End e Posh, ma è in tv, grazie alla splendida serie It’s a Sin, che Olly fa suo il ruolo di protagonista, dopo aver preso parte anche a due episodi di Skins e a 3 di Penny Dreadful.

Il Regno Unito ha vinto 5 volte l’Eurovision, l’ultima delle quali lontanissima nel 1997 con Katrina and the Waves. Da allora il miglior piazzamento è stato il secondo posto del 2022 con Sam Ryder. Riuscirà Olly Alexander a sbancare l’Eurovision con Dizzy? Le quote per ora vedono l’Ucraina favorita davanti l’Italia, che vedrà Angelina Mango mattatrice.

L’edizione 2024 dell’Eurovision sarà straordinariamente inclusiva. Oltre ad Olly Alexander avremo infatti anche il cantante lituano Silvester Belt, bisessuale; la popstar non binaria Bambie Thug in rappresentanza dell’Irlanda; l’artista non binario Nemo per la Svizzera e il giudice di Drag Race Belgio Mustii, anche lui omosessuale dichiarato, in rappresentanza del Belgio. Nel frattempo ancora si dibatte sull’eventuale partecipazione di Israele.

