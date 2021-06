Immanuel Casto è tornato, ecco il video ufficiale di “D!CK PIC”

< 1 minuto di lettura

Il Casto Divo è finalmente di nuovo tra noi! “D!CK PIC” rilancia il genio irriverente di Immanuel Casto, diretto da Luca Boni e Marco Ristori nel video ufficiale del brano in cui il re del Porn Groove canta “Cita Hegel, cita Kant. Ma non mandarmi più il tuo cazzo in chat“.

Un pezzo in cui Immanuel parla di “vulnerabilità, del coraggio di mostrare le proprie ferite, e della sconfortante aleatorietà – nonché l’affronto estetico – di un cazzo gettato in chat senza consenso, in un’afosa e indolente nottata estiva“. Il Casto che non ti aspetti, per certi versi, perché lontano mille miglia dai tormentoni estivi a tinte dance di questo giugno 2021.

TESTO D!CK PIC

Se mi dici che vuoi conoscermi

Mi domando perché proprio io

Dentro a questo vuoto che c’è

Dimmi cosa hai visto in me

Non conosco le tue cicatrici

La tua voce mentre piangi o ridi

Ma se vuoi comprendermi io ti chiedo solo di

Non mandarmi il tuo cazzo in chat

Dei miei sogni lui che ne sa?

Sono altre le delizie

Non volevo una spada di pixel

M’hai negato la curiosità

Cita Hegel, cita Kant

Ma non mandarmi più il tuo cazzo in chat

Da uomo che sei

Se vuoi davvero impressionarmi

Carne viva esposta

Devi davvero denudarti

Le ferite son per me

Le tue vere parti intime

Se non te l’ho chiesto, davvero

La dick pic alle due di notte, anche no

Non mandarmi il tuo cazzo in chat

Dei miei sogni lui che ne sa

Se ti cerco alla sera

Non valgo certo una foto peniena

M’hai negato la curiosità

Sei caduto in fallo già

Ma non mandarmi più il tuo cazzo in chat

Il tuo cazzo in chat, in chat

Il tuo cazzo in chat