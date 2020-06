L’inclusione di persone LGBT nelle pubblicità diminuisce l’omofobia

Gli omofobi solitamente sostengono che vedere personaggi LGBT nei film e nelle serie TV o nelle pubblicità sarebbe dannoso, in particolare per i bambini presenti che potrebbero diventare a loro volta omosessuali. Ora, uno studio conferma il contrario, ovvero che l’inserimento di persone LGBT negli spot e in generale nei media contribuisca a diminuire l’omofobia.

I due gruppi Proctor & Gamble e GLAAD hanno confermato questo dopo aver analizzato un campione di 2.000 persone americane. Oltre i due terzi, emerge dallo studio, non hanno problemi con le persone LGBT e sono incentivate ad acquistare prodotti di quella marca che nella pubblicità ha inserito una o più persone LGBT.

Marc Pritchard, Chief Brand Officer di P&G, ha spiegato che questo fatto è assolutamente naturale:

Quando hai una maggiore visibilità delle persone che sono LGBTQ, aumenti l’accettazione. È la natura umana che la familiarità può portare a un maggior grado di accettazione.

Sarah Kate Ellis, presidente e CEO di GLAAD, ha dichiarato:

I risultati di questo studio inviano un messaggio forte ai marchi e ai media che includono persone LGBTQ in pubblicità, film e TV che fanno bene agli affari e fanno bene al mondo.

L’inclusione di persone LGBT aiuta: lo studio lo conferma

Ma dall’inclusione della comunità Lcomunitàe pubblicità, i consumatori vedono anche un’attenzione particolare nei confronti dei loro dipendenti LGBT, oltre ad offrire dei prodotti a tutti i propri clienti, indipendentemente dall’orientamento sessuale, e sono visti come socialmente responsabili.