La Caserma 2, feeling speciale tra Andrea Gramiccia e Oscar Frau: in arrivo la prima coppia gay?

La nuova edizione de La Caserma, il docu-reality di Rai 2 che racconta le vicende di un gruppo di giovanissimi appartenenti alla “Generazione Z” alle prese con il mondo militare, ha finalmente preso il via.

Nelle prime puntate abbiamo avuto modo di conoscere le nuove reclute tra cui Andrea Gramiccia, il primo ragazzo dichiaratamente gay del programma che a poche ore dal suo ingresso ha fatto coming out con i suoi compagni di viaggio.

Durante la prima puntata, infatti, i ragazzi hanno iniziato a parlare delle prime impressioni sulle ragazze e quando è stato il turno di Andrea Gramiccia, egli con molta naturalezza ha detto: “Le mie preferenze? Io sono gay“.

Le reazioni delle altre reclute sono state molto tranquille, nessuna battuta o commento strano, dimostrando come ancora una volta le nuove generazioni abbiano una mentalità molto più aperta di quanto spesso si tenda a raccontare sui media (ovviamente, ahi noi, esistono ancora delle amare eccezioni).

Feeling speciale tra Andrea Gramiccia e Oscar Frau?

Già durante il suo video di presentazione, infatti, Andrea Gramiccia aveva dichiarato apertamente le sue preferenze sessuali e aveva svelato che grazie alla sua esperienza nel reality La Caserma voleva provare ad individuare il suo posto nel mondo e magari trovare anche l’amore della sua vita. E a quanto pare, almeno per il secondo punto, sembrerebbe già esserci riuscito nei primi giorni di gara.

Sin dalle prime scene del docu-reality andate in onda su Rai 2, infatti, abbiamo assistito ad un velocissimo innamoramento da parte di Gramiccia nei confronti del cagliaritano Oscar Frau, per il quale ha dichiarato: “Da quando sono entrato mi ha colpito subito come persona. È strano. Non riesco a focalizzarlo. Questo qua mi intriga una cifra. M’ha preso. C’ho preso una cotta pazzesca“.

Ma non finisce qui perché nel corso delle puntate, Andrea Gramiccia si è spinto oltre e ha fatto degli apprezzamenti ancora più forti nei confronti del suo compagno: “Frau è proprio cagliaritano, el fuego! Mamma mia. Tanta roba!”.

Sarà per questo che, durante un confessionale con una sua compagna, Gramiccia si è commosso fino alle lacrime attirando l’attenzione proprio di Oscar Frau che, ignaro delle ragioni di quel pianto, si è avvicinato per consolarlo facendo crescere nei fan del reality la speranza che possa nascere la prima coppia gay del programma.

“L’amore è uno dei sentimenti più belli ma che fa anche più male“, ha dichiarato Andrea Gramiccia troncando sul nascere ogni possibilità di riuscire a conquistare il suo compagno d’avventura.

Non ci resta dunque che continuare a seguire La Caserma 2 per scoprire come andrà a finire questa storia anche se tutti gli indizi farebbero pensare che per la prima volta il programma possa regalarci una bella storia d’amore gay. E noi non vediamo l’ora di esserne testimoni!

