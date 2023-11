Un professore, il best-off della storia tra Simone e Manuel: sfoglia la gallery

Nicolas Maupas e Damiano Gavino sono la coppia del momento.

Lo dimostrano le interazioni social, le fanbase nate dopo la messa in onda della serie tv Un professore, e soprattutto i volti noti come Barbara d’Urso che spingono per la loro relazione – o forse sarebbe meglio dire per la relazione dei due protagonisti che interpretano nella nota serie tv Rai, rispettivamente Simone Balestra e Manuel Ferro.

In un mondo che ancora oggi fatica ad accettare un amore omosessuale, Simone e Manuel portano in scena la normalità di una diversa forma di amore, raccontandoci tutti gli up e down tipici di qualsiasi rapporto emotivo (che si tratti di amici o fidanzati). Proprio per questo motivo, sin dalla prima puntata la loro “amicizia speciale” ha fatto sognare tutti i telespettatori della prima stagione di Un professore, andata in onda nel 2021 su Rai 1 e ora disponibile su Netflix.

Così, noi di Gay.it abbiamo deciso di raccogliere in una corposa gallery i momenti più belli che hanno visto protagonisti Simone e Manuel [Nicolas Maupas e Damiano Gavino], in attesa di scoprire come si evolverà il loro rapporto nella seconda stagione della serie “Un professore“.