Perché la sfilata di moda arriva all’università

Valentino si appresta a presentare la sua collezione uomo, Valentino The Narratives, a Milano il 16 giugno presso l’Università Statale degli Studi.

Durante le ore scolastiche, mentre gli studenti animano il campus, il Direttore Creativo Pierpaolo Piccioli svelerà la sua collezione, aprendo così una conversazione tra gli studenti, il personale e la città. Un omaggio a Milano, ai giovani che la rendono vibrante di visione e all’istruzione che li arricchisce.

Con l’impegno di sostenere i giovani pensatori, Valentino ha effettuato una donazione all’Università degli Studi di Milano, destinata al Diritto Allo Studio per l’anno accademico successivo. Attraverso questa azione, Valentino supporterà borse di studio per gli studenti, contribuendo ad investire in percorsi educativi e comunità locali. Il sostegno della Maison agli studenti fa parte di una storia continua con la nuova generazione, iniziata con il precedente progetto Valentino Rendez-Vous, in cui gli studenti delle università locali sono stati immersi nell’eccellenza del design e dell’innovazione.

In occasione di Valentino The Narratives, la Maison continuerà anche il suo percorso verso la responsabilità sociale e ambientale. Il marchio promuoverà il riutilizzo dei materiali dell’allestimento dello show e investirà in una zona verde nel centro della città, un gesto che è stato avviato per la prima volta a Roma con Valentino The Beginning.

Il cuore valoriale dell’operazione di Maison Valentino è il senso del restituire: al pianeta, alla cultura e alla comunità.

immagine di copertina: foto IG di Studenti Indipendenti Statale + AI ART di Sorbet World

