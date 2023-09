L’arte di Mar Coyol nel Messico LGBTQI+ tra oppressione coloniale, razzismo e odio omobitransfobico – intervista

0:00 Ascolta l'articolo

Mar Coyol si definisce un militante contro il sistema coloniale di oppressione del sesso e del genere; originario dello Stato del Messico, è un artista e attivista transdisciplinare, con un particolare interesse per le realtà dissidenti e la cultura queer. Il suo lavoro si focalizza principalmente sul rapporto tra corpo, genere e razza.

Mar Coyol sta attualmente ultimando il Master in Arti e Design presso l’UNAM con il progetto: Ti amo fr*cio, ed è il fondatore di MUÉGANXS e MALA.

MUÉGANXS è una piattaforma fisica e digitale di co-creazione, ricerca e sperimentazione transdisciplinare che permette di rendere visibili e collegare progetti artistici e culturali incentrati su azioni queer, transfemminismi, sieropositività e collettivi LGBTQI+ Antiracist.

MALA invece è un progetto di galleria virtuale attivo dal 2019. Il Museo dell’Arte Latinomaricxn Antirazzista, consiste in uno spazio dove artist* e intellettual* e libere creatività possono generare mostre, dialoghi e riflessioni visive. Il MALA supporta soprattutto progetti collettivi o lavori con sensibilizzazione della comunità LGBTQI+. Alcuni progetti sono legati alla cultura queer, al transfemminismo, alla sieropositività e all’antirazzismo. Tutti le opere sono disponibili per la consultazione, con l’intento di preservare e salvare le memorie della dissidenza sessuale razzializzata.

Abbiamo incontrato Mar Coyol per voi.

Omosessualità in Messico, cosa ne pensi della situazione attuale?

In Messico, come in molti paesi, continuiamo a lottare per le nostre vite. Il Messico si classifica come il secondo paese in LATAM con più crimini di odio, legati alla nostra identità di genere e di espressione; trans, razzializzati e donne sono le persone più vulnerabili della popolazione. Il contesto messicano può essere osservato da vari punti di vista; nonostante si presume sia un paese con diritti sulla carta garantiti per le popolazioni LGBTQI+, di fatto questi diritti sono offuscati da altri sistemi di oppressione come classe, razza, etnia, geografia, sessualità, ecc.

Allo stesso tempo esistono anche molte altre situazioni positive, ci sono persone che cercano di combattere e rompere il razzismo, l’odio classista, quello esotico e omo-bi-transfobico; per esempio abbiamo avuto il primo contingente di Brown e Popolo Nero durante il Pride di Città del Messico, che è riuscito a sostenere e sottolineare argomenti importanti come il razzismo interno alla comunità LGBTQI+. Ci sono anche altri collettivi e comunità che oggi sono molto influenti, come l’Archivo Memoria trans México (archivio per la memoria trans), la Sala da ballo movimento della comunità a Città del Messico come anche in altri stati del paese. Ci sono poi Las Velas e le attività della comunità organizzate dalle nostre sorelle Muxe, quindi i segnali di generale dinamismo e attivismo da parte delle minoranze oppresse ci sono.

Il tuo lavoro può essere considerato un esempio di ribellione per i diritti LGBTQ o una celebrazione dell’amore?

Non credo che sia un esempio di ribellione, invece penso sia più una possibilità e una riaffermazione della nostra esistenza, per noi, le persone che appartengono alla dissidenza razzializzata, sessuale e di genere. Quelle vite che ancora esistono dopo più di 500 anni di colonizzazione, e che non appartengono soltanto alla sigla LGBT, ma enunciano diverse identità preesistenti, come i Mux, o il due-spirito, o altre diversità delle quali sono ricche le realtà delle comunità rurali.

Il mio lavoro potrebbe essere una celebrazione dell’amore, l’amore per la nostra vita, per la mia vita, il mio colore della pelle, e per la conservazione e costruzione della storia delle nostre esperienze e della nostra arte. Una profonda confutazione della visibilità negativa, di quella l’invalidazione perpetrata ai corpi, in un mondo, e in particolare in un paese, dove i rinomati artisti LGBTQI+ sono per lo più bianchi.

Vedo la mia arte non solo nelle forme visive come la pittura, la fotografia o il disegno, ma mi impegno anche per quell’arte che nasce dalla comunità nei progetti collettivi del nostro popolo.

Quanto sono autobiografici i tuoi lavori?

Penso che lo siano, in un certo modo. A volte le mie opere mettono becco nell’archivio della mia vita, nella mia infanzia, nei miei dolori, attingono al razzismo e al classismo che ho subito. Ma d’altra parte, collaboro anche con i miei amici, per cercare di immaginare o affrontare questo colonialismo strutturale in cui viviamo, questa perenne esaltazione del bianco sul non bianco. Sto parlando di un contesto che colpisce più della metà della popolazione, un contesto nel quale l’indice di potere d’acquisto appartiene principalmente ai messicani con la pelle chiara, e dall’altro lato, persone impoverite, i detenuti, coloro che sono espulsi dalle loro case e costretti a migrare, sono sempre persone con toni di pelle più scuri.

Quanto è libera l’arte in Messico?

L’arte della dissidenza sessuale e di genere in Messico è ancora qualcosa di cui la gente non parla nel quotidiano. Ciò corrisponde “naturalmente” al contesto di homo-bi-transfobia del mondo in cui viviamo, e i processi di evangelizzazione e colonizzazione che sopportiamo in questo territorio di Abya Yala (nome con i quali i nativi riconoscono quell’area in contrapposizione ai nomi imposti dalla ferocia coloniale ndr). Il dissidente effettua processi creativi 365 giorni l’anno, ma l’agenda culturale in Messico si dedica a parlarne solo a giugno per il Pride! In questo modo, è davvero difficile insistere sul dialogo in spazi pubblici e privati per affrontare i problemi che riguardano la comunità LGBTQI+.

Sei stato censurato nel concreto?

Io personalmente ho subito diversi processi di censura e pressioni per mettere a disagio il mio lavoro. Il primo è stato un murale che ho dipinto nel quartiere di Lagunilla a Città del Messico, tutti i personaggi sono stati deturpati, in particolar modo sul viso, come un atto di disprezzo del dipinto, nel quale trans e identità non-binarie venivano esaltate. La stessa cosa è avvenuta al bacio che celebrava l’amore e la carnagione scura, l’amore nel “barrio”. Più tardi, sono intervenuto su quelle immagini vandalizzate con slogan come “La mia esistenza è indelebile” e “il nostro amore resisterà”. Di recente la censura ha colpito una curatela chiamata “Salón de Belleza, mai più un Messico senza di noi“, nelle strutture della metropolitana di Città del Messico. Jaime López Vela, attuale direttore del dipartimento di cultura del Metro System, è stato censurato su più di 18 opere, con temi su: hiv, identità trans e non binarie, nazioni indigene, razzismo. Alla fine, quella mostra semplicemente non è stata presentata.

Dunque com’è la vita per la comunità LGBTQI+ in Messico?

La vita a Città del Messico, dalla mia esperienza, è veloce, complessa, piena di gioie e cose inaspettate, una sfida costante, Qui si possono realizzare i vostri sogni, ma qui si può anche morire.

C’è un sacco di magia e persone che testardamente lo fanno in diversi modi, pur di ottenere una vita più calma e pacifica. C’è troppa storia perduta che deve essere recuperata per noi e le persone che sono state de-indigenizzate. Abbiamo un patrimonio molto antico di conoscenza sulla spiritualità, il nahualismo (nella mitologia mesoamericana il Nahual è considerato lo spirito buono, simile ad un angelo guardiano, che si manifesta sotto la forma di un animale. Al momento è una sfida rendere queste pratiche parte di noi ndr – fonte wikipedia).

Nel quadro dello Stato-Nazione di quello che oggi viene chiamato Messico, c’è una pesante lotta per la vita, per il territorio, per l’acqua, per la non-militarizzazione, per generare una vita buona, una vita in cui i sistemi oppressivi non devono essere un’opzione. Ci sono anche spazi per la riflessione e l’ascolto, per ballare, cantare e celebrare, dove si può andare a ballare con la famiglia scelta, stare insieme, salutare i successi e i sogni, con una birra in mano, o anche in lutto con un cuore spezzato, con la musica di Juan Gabriel in sottofondo…

Hai un’opera alla quale ti senti particolarmente legato?

Sì, mi piacciono particolarmente due opere specifiche. Un dipinto ad olio chiamato “Amor Prohibido” (amore proibito), che rende visibile il viaggio di trasporto pubblico di migliaia di persone che devono viaggiare quotidianamente dal Estado de México a Città del Messico, per trovare condizioni migliori. In quei trasporti tutto può accadere, un assalto, un pisolino, truccarsi o anche innamorarsi…

E l’altro si chiama “Un Día más de vida lo haré posible” (un altro giorno di vita, lo renderò possibile), un autoritratto della mia infanzia, con tre dei miei fratelli biologici, in una situazione di cross-dressing e complicità. Mostrando che esistono diverse infanzie, anche nelle loro complessità e contesti. Ho pensato al titolo del lavoro per il mio compleanno, perché è un momento potente in cui fai una dichiarazione di voler continuare a vivere, soprattutto in un mondo che ci nega il diritto di esistere; quindi, siamo noi stessi, le persone LGBTQI+, a rendere possibile la nostra vita e la nostra cura.

http://mueganxs.com/index.html

https://www.instagram.com/coyol_mar/

© Riproduzione Riservata