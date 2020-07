Laverne Cox e Trace Lysette bannate dall’app di incontri Hinge dopo pioggia di segnalazioni transfobiche

Laverne Cox e Trace Lysette sono due celebri attrici transgender che nelle ultime ore hanno denunciato sui social di essere state ‘cancellate’ dall’app di dating Hinge causa segnalazioni chiaramente transfobiche.

32enne vista in Transparent e in Hustlers, la Lysette ha tuonato su Twitter: “C’è più divertimento negli appuntamenti transfobici. Questa volta grazie ad Hinge, sono così esausta da queste app di dating che consentono alle persone di segnalare donne transessuali senza motivo. Come se un appuntamento non fosse abbastanza estenuante”. Trace ha pubblicato anche uno screenshot che motiva la sua cancellazione, per “violazione dei termini di servizio”. Poche ore dopo anche Laverne Cox, celebre volto di Orange is The New Black, ha denunciato di aver ricevuto identico trattamento: “Sì, anche io sono stata bloccata su Hinge”.

Da parte dell’app di dating, per lo meno, un’immediata marcia indietro, con tanto di scuse ufficiali nei confronti di Lysette: “Ciao Trace. Bene, questo è imbarazzante, ma i nostri moderatori non credevano fossi tu! Abbiamo immediatamente ripristinato il tuo account. Siamo davvero onorati di averti sulla nostra app. Ti preghiamo di accettare le nostre sincere scuse e, come piccolo segno di apprezzamento, l’abbonamento che preferisci a vita. “

Lysette ha apprezzato il messaggio, ma ha risposto a tono: “Grazie per aver ripristinato il mio profilo. Forse c’è un modo per assicurarsi che non ci siano più persone che segnalano le donne transgender. So che anche altre donne trans hanno sperimentato tutto questo. Apprezzo il vostro intento per l’inclusività. Ma qui dentro è molto difficile”.