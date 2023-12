Il Blue Christmas transgender di Dylan Mulvaney è una bomba

3 min. di lettura

Diciamo subito due cose su questo video pazzesco: Dylan Mulvaney dopo aver fatto a pezzi lo stereotipo della birra americana maschia per eccellenza – il famoso spot in cui ella è stata comunque pagata dal marchio della birra e che le è costata un’ondata di transfobia da far rabbrividire – e dopo aver disinnescato la transfobia nello sport USA – il famoso spot in cui ella è stata pagata dal marchio degli indumenti sportivi per eccellenza! – ora per Natale Dylan ci regala una cover stupenda di una canzone iconica per il maschio triste americano e ubriacone. La troviamo così, malinconica e inebriata di eros, in uno di quei bar dalle luci basse, dove intorno al biliardo, tra fumo e whiskey, siamo soliti vedere il rito patetico e tradizionale dei maschi che si sfidano a chi ha rimorchiato più donne.

Qui si ribalta tutto! La donna è una donna trans ed è lei che rimorchia un maschio, che è un ragazzo trans. E cosa canta? La canzone triste di Elvis Presley per Natale: genio!

Insomma siamo già pazzə della versione pubblicata da Dylan Mulvaney di una cover della nota e malinconica canzone natalizia di Elvis Blue Christmas. “Sapevo di voler creare qualcosa di speciale per il Natale“, ha detto Mulvaney a Them, “ma dopo un anno così tumultuoso, non mi sentivo incline a creare qualcosa di totalmente positivo e camp“.

Ne esce una magnifica versione del classico blues, che – a volerla vedere sul piano squisitamente politico – indurrà le persone LGBTQIA+ americane a riflettere sull’ondata di leggi transfobiche e anti-LGBTQIA+ americane, recentemente condannate anche dall’ONU.

Possiamo anche dire che Blue Christmas, sin dal titolo, è una struggente canzone che racconta quanto il Natale possa essere triste per chi soffre di solitudine e il pensiero, dopo la versione di Mulvaney, va certamente al significato che questa festa assume per tante persone queer che si ritrovano sole o – alla meglio – intrappolate in riti familiari che tendono a invisibilizzarle, o addirittura a emarginarle.

Personalità dirompente su TikTok, Dylan Mulvaney è originaria di San Diego, fashion influencer e attivista, racconta sui network il proprio percorso di transizione in una deliziosa narrazione di gioie, timori, dubbi, alti, bassi, sconfitte e vittorie. Cadute e risalite.

Quest’anno Dylan era stata travolta dall’odio transfobico via social, dopo che aveva accettato di promuovere due noti marchi, Nike e Bud Light. Lo scorso 1° aprile aprile Mulvaney aveva pubblicato un video promozionale vestita da Audrey Hepburn mentre sorseggiava la nota birra. E pochi giorni dopo, il 6 aprile, aveva pubblicato una foto indossando abbigliamento tecnico sportivo da donna del noto marchio di sneaker. Apriti cielo. “Penso di essere un bersaglio facile perché sono ancora nuova in tutto questo” aveva risposto Dylan in un podcast.

Recentemente inserita tra i 30 under 30 business icon più influenti del pianeta da Forbes, ora che è Natale, Dylan Mulvaney sgancia un’altra bomba di pace e amore. Il video di Blue Christmas, carico di eros, vede Mulvaney indossare un vestito blu, seduta sola e malinconica al bancone di un bar, quando un affascinante sconosciuto si avvicina. È lo scrittore, attore e modello transgender Kristofer Thomas. I due si annusano, iniziano a giocare a biliardo e il resto è schiuma di bollicine di champagne! O di birra?

Dylan Mulvaney – Blue Christmas (Elvis Presley)

Gentleman Caller: Kristofer Thomas

Director: Nick Laughlin

Music Production: Andrew Barret Cox

Director of Photography: Mark Simakosky

Editor: Hunter Boone

Hair: Zenobia

Makeup: Laurel Charleston

Custom Dresses: Ryan Seminara and Chiquititas

Filmed at Metropolitan

