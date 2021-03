Leonardo, social impazziti per la rappresentazione gay di Da Vinci: “Amore senza censure, brava Rai”

3 minuti di lettura

Ve l’avevamo annunciato giorni fa, nel recensire in anteprima le prime due puntate della serie kolossal Leonardo, ieri sera finalmente andate in onda. Con social letteralmente impazziti.

Archiviato il primo episodio, che vede nascere l’amore platonico tra Leonardo Da Vinci e Caterina Da Cremona, interpretata da Matilda De Angelis, la serie sceneggiata da Frank Spotnitz e Steve Thompson prende presto la strada della reale vita privata del geniale Leonardo, nel 1476 accusato di sodomia assieme ad altri quattro giovani fiorentini, tra cui due di famiglia patrizia (un Salterelli e un Tornabuoni), che si concluse con un ammonimento. “Non sono innocente, lui ha destato delle emozioni in me, che non sapevo di avere. Sono spaventato, confuso”, confessa Aidan Turner a Matilda, da lui rifiutata e con il tempo diventata amica e confidente.

La scena d’amore tra Leonardo e Iacopo Santarelli, con tanto di lungo bacio, ha terremotato i social, con centinaia di cinguettii sbigottiti per la produzione Rai, finalmente andata incontro ad una vera inclusione, senza censure di alcun tipo o riletture edulcorate di personaggi realmente esistiti. Un successo certificato anche dall’Auditel, con 7 milioni di telespettatori e il 28,23% di share. In attesa delle prossime sei puntate, divise in 3 serate, e delle più che probabili polemiche alimentate dai soliti cattoestremisti del Paese.