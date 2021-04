4 minuti di lettura

Abbiamo deciso di celebrare la giornata della visibilità lesbica di oggi 26 aprile regalandovi una lista di 7 donne lesbiche famose, che hanno fatto della loro omosessualità a volte un baluardo, altre volte una maschera con la quale giocare. Tra di loro ci sono donne che hanno fatto del proprio coming out un evento mediatico, altre che hanno atteso fino alla fine senza assecondare i gossip e le malelingue. Ognuna di loro ha, a modo suo, celebrato la diversità attraverso il proprio lavoro e molte di loro sono diventate delle vere e proprie paladine per la comunità LGBT.

Ellen DeGeneres, tra le donne lesbiche più famose e influenti al mondo





Non si poteva non iniziare con lei: il suo coming out di 20 anni fa avvenne in tv e precisamente nella sit-com con lei come protagonista.

Ellen de Generes divenne la prima attrice apertamente lesbica che dava vita a un personaggio gay in televisione.

Dopo il coming out la stessa Ellen ha dichiarato di aver riscontrato difficoltà a trovare lavoro, ma dopo qualche tempo la comica e presentatrice statunitense è diventata una delle donne lesbiche più famose e potenti dello showbiz americano: ha un talk-show tutto suo e si è sposata da qualche anno con l’attrice Portia De Rossi.

Ellen Pages, tra le attrici lesbiche più schierate per i diritti LGBTQIA+

Diventata famosa con il ruolo di teenager incinta nel film “Juno” da allora la giovane Ellen Page non si è più fermata: ha recitato in colossal come Inception e gli X-Men, ma non ha mai disdegnato ruoli in film d’autore molto particolari (recuperate Hard Candy). Dopo il suo coming out, avvenuto nel 2014, Page si è sempre schierata per i diritti delle persone LGBT attaccando pubblicamente Donald Trump e impegnandosi nelle riprese di un documentario sulla condizione delle coppie gay e lesbiche in vari paesi del mondo.

Raven Symone

La carriera di Raven Symone inizia quando è ancora una bambina. Esordisce sul piccolo schermo al fianco di Bill Crosby nella sitcom “I Robinson”. Da allora Raven Symone non ha mai abbandonato la tv diventando una delle stelle di punta di Disney Channel.

Ora Symone ha 35 anni ed è ancora sulla cresta dell’onda.

Il suo coming out è arrivato nel 2013 quando su Twitter ha ringraziato il Governo degli Stati Uniti per aver legalizzato i matrimoni omosessuali dichiarando“Finalmente anche io posso sposarmi”

Jodie Foster, tra le attrici lesbiche più conosciute al mondo

Le voci sulla sua omosessualità circolavano da sempre ma lei, una delle attrici di Hollywood tra le più riservate, per lungo tempo non ha mai fatto trapelare nulla.

All’età di 51 anni Jodie Foster dopo aver ricevuto un Golden Globe alla carriera, parla finalmente della propria omosessualità, dichiarando: “Ho già fatto coming out 1.000 anni fa, nell’età della pietra, in quei giorni molto pittoreschi, in cui una fragile ragazza si aprì agli amici fidati, alla famiglia e ai colleghi di lavoro, e poi a poco a poco e con orgoglio a tutti coloro che la conoscevano, a tutti quelli effettivamente incontrati”.

Ruby Rose

Se Jodie Foster ha mantenuto riservatezza sul proprio orientamento omosessuale per oltre 50 anni, Ruby Rose al contrario ha fondato la sua carriera sull’ambiguità e sul suo aspetto androgino. Amata dagli uomini quanto dalle donne la bellissima modella e attrice australiana è stata tra le prime celebrità a fare coming out dichiarandosi genderfluid e da sempre lotta per un educazione sessuale nelle scuole australiane che sia trasparente, libera ed inclusiva.

Samira Wiley

Anche lei, come la collega Ruby Rose, è una delle star della serie tv Orange is the New Black, un vero e proprio baluardo per tutte le orfane di L-Word. Samira è tra le donne lesbiche famose che non ha mai nascosto la sua omosessualità: da vera Millenials la sua reazione nei confronti del proprio orientamento sessuale è stata più o meno un’alzata di spalle.

Samira vive la sua vita liberamente e con grande normalità: si è sposata da qualche anno con la collega Lauren Morelli ed ha vissuto una luna di miele da sogno proprio in Italia.

Sarah Paulson

La musa di Ryan Murphy ha consacrato la propria carriera all’horror, alle atmosfere gotiche e al thriller.

Quello che è certo è che Sarah ha costruito in poco tempo una carriera solidissima fatta di ruoli controversi e indimenticabili, piazzandosi nella classifica del Times tra le 100 persone più influenti del 2017, nonché tra le più importanti attrici dichiaratamente lesbiche a sostenere la comunità LGBTQIA.

Sarah Paulson è in coppia con Holland Taylor, attrice e sceneggiatrice di 77 anni.