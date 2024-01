Lil Nas X sulla croce è Gesù Cristo. Polemiche sul nuovo singolo J Christ

2 min. di lettura

Lil Nas X ha deciso di andare oltre MONTERO (Call Me By Your Name), con tutte le polemiche esplose attorno al suo porno Satana, con un nuovo singolo che ha già acceso i riflettori dell’ultradestra cattolica americana. “J Christ“, in arrivo venerdì, è un brano che il rapper ha dedicato “all’uomo che ha avuto il più grande ritorno sulla scena di tutti i tempi!”.

Ovvero Gesù Cristo. Apriti cielo. Lil ha lanciato il singolo con un’immagine che ha presto suscitato clamore. Si vede il rapper su una croce, issato da 5 donne. In un altro video promozionale ammiriamo invece Nas X su una croce dorata, che presto si trasforma in un’armatura in stile Transformers. Negli USA la polemica è immediatamente esplosa, con gli ultra conservatori che hanno accusato il cantante di “prendere in giro” il Cristianesimo e Gesù. Immediata la replica del diretto interessato.

“La cosa folle è che non si evince da nessuna parte che è una presa in giro a Gesù”, ha twittato. “L’immagine di Gesù è stata utilizzata nel corso della storia nell’arte popolare di tutto il mondo. Non sto prendendo in giro un caz*o. Dovete semplicemente smetterla di cercare di far vostra una religione che esisteva prima ancora che chiunque di noi nascesse. STFU.”

Per la prima volta Lil ha anche scritto e diretto il video, che senza mezzi termini ha definito “il migliore” da lui mai realizzato, dicendosi “emozionato all’idea di vederlo“. Pochi giorni ancora.

