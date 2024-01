È risorto! Lil Nas X fa impazzire tuttə con il video ufficiale di J Christ

2 min. di lettura

Da lui scritto e diretto, J Christ è finalmente diventato realtà, riportando Lil Nas X al centro della scena rap/pop a stelle e strisce. Perché da giorni negli States non si parla d’altro, con l’artista dichiaratamente queer accusato di aver offeso la religione cattolica.

Il video si apre con una fila infinita di persone di bianco vestito che salgone le scale per il paradiso. Tra queste spiccano alcuni sosia di Taylor Swift, Barack Obama, Oprah, Kanye West ed Ed Sheeran. A quel punto appare un candido Lil Nas X con aureola, crocifisso, collarino d’oro con scritto SEX e unghie laccate di bianco che saluta Michael Jackson, prima di precipitare nelle profondità degli inferi per ritrovare l’artista versione demone che cucina un calderone di arti.

Cambio scena e si torna in paradiso per assistere a una partita di basket tra il diavolo e Lil Nas X, con quest’ultimo versione cheerleader che si scatena sul ritornello. Finito sulla croce, Lil tosa pecore e sfila al Met Gala indossando il loro vèllo, per poi trasformarsi in punto d’incontro tra Mosè e Noè, con Lil Nas che nel finale guida un’arca nel bel mezzo di un diluvio globale, giorno 1 di un nuovo inizio per l’intera umanità. E infine, una citazione della Bibbia: “Dunque, se qualcuno è in Cristo, è una nuova creazione. Il vecchio è morto; ecco, il nuovo è arrivato”. (2 Corinzi 5:17).

Un ritorno tutto o quasi centrato sull’immaginario biblico/cristiano ampiamente saccheggiato in passato dal mondo del pop, per Lil Nas X, che dal 27 gennaio sarà su HBO con il docuconcerto Lil Nas X: Long Live Montero. Il lancio di “J. Christ” è stato accompagnato da prevedibili polemiche, con le associazioni ultracattoliche d’America sul piede di guerra.

Il rapper ha così replicato anche ai fan queer: “Il problema con molti di voi gay è che pensate che io stia cercando di essere come Gaga o Madonna quando in realtà, con tutto il dovuto rispetto, non so cosa abbiano fatto, io sto facendo quello che voglio con la mia carriera“.

