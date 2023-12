Lil Nas X cambia la foto profilo sui social, nuova musica in arrivo?

2 min. di lettura

A quasi 2 anni e mezzo dall’uscita di Montero, suo primo acclamato disco riuscito a strappare 5 nomination alla 64esima edizione dei Grammy Awards, Lil Nas X potrebbe essere ormai prossimo ad una tanto attesa novità discografica.

Il rapper statunitense, gay dichiarato dal 2019 e ad oggi riuscito a vincere 2 Grammy Awards, 5 Billboard Music Awards, 5 MTV Video Music Awards, 2 BET Hip Hop Awards, 2 iHeartRadio Music Awards e 2 American Music Awards, ha infatti cambiato l’immagine profilo sui propri canali social. Si tratta di un primo piano sull’occhio del cantante, colorato di blu. I fan hanno chiaramente ipotizzato il papabile imminente annuncio di un nuovo inedito e/o album.

Pubblicato il 17 settembre 2021 dalla Columbia Records, Montero ha sfornato 5 singoli: quello di lancio “Montero (Call Me by Your Name)”, “Sun Goes Down”, “Industry Baby”, “That’s What I Want” e “Lost in the Citadel”. Sia “Montero (Call Me by Your Name)” che “Industry Baby” hanno raggiunto la vetta della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti, mentre “That’s What I Want” è entrato in top ten.

L’album, che ha visto la partecipazione di Jack Harlow, Doja Cat, Elton John, Megan Thee Stallion e Miley Cyrus, ha raggiunto la cima delle classifiche in Australia, Danimarca, Irlanda, Nuova Zelanda, Norvegia e Svezia, conquistando la posizione numero 2 nella Billboard 200 USA e nel Regno Unito. In Italia non è andato oltre la posizione numero 9.

La scorsa estate Lil Nas X ha tenuto il concerto più queer di sempre a Glastonbury, dopo aver inviato un bellissimo messaggio ai propri fan gay in Arabia Saudita e confessato di sentirsi “un po’ bisessuale”. Diventato nuovo volto Yves Saint Laurent per trucco e fragranze e offerta la pizza ai manifestanti omofobi, il rapper ha urinato sui Brit Awards 2022 dopo essere stato clamorosamente snobbato, denunciando “L’enorme problema dell’omofobia nella comunità nera”.