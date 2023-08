Loki 2, ecco il primo trailer italiano della nuova stagione

0:00 Ascolta l'articolo

Disney+ ha diffuso il primo trailer italiano e il poster della seconda stagione della serie Marvel Studios Loki.

Tom Hiddleston torna così negli abiti del Dio dell’Inganno fratello di Thor, bisessuale dichiarato come abbiamo potuto constatare con la prima stagione, diventata la serie Marvel Studios più vista su Disney+.

Al fianco di Tom Hiddleston troviamo Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr, Neil Ellice, con Jonathan Majors, Ke Huy Quan e Owen Wilson. Gli episodi sono stati diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Dan Deleeuw e Kasra Farahani. Il capo sceneggiatore è Eric Martin. Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kevin R. Wright, Tom Hiddleston, Justin Benson & Aaron Moorhead, Eric Martin e Michael Waldron sono i produttori esecutivi, mentre Trevor Waterson è il co-produttore esecutivo.

La seconda stagione di Loki debutterà in streaming il 6 ottobre, in esclusiva su Disney+, riprendendo la propria narrazione all’indomani dello scioccante finale della prima stagione, quando Loki si ritrovò in una battaglia per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, Hunter B-15 e a una squadra di personaggi vecchi e nuovi, Loki navigherà in un Multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, Judge Renslayer, Miss Minutes per comprendere su cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

